El Consell denuncia el "plan" del Gobierno de Sánchez para "asfixiar a la Comunitat": "La delegada ya ha adelantado que no nos van a dar el Extra FLA"

El pleno del Consell, reunido este martes, ha aprobado ese crédito de 1.730 millones solicitado a varias entidades bancarias para pagar facturas correspondientes al año 2024 ante la no llegada del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario, conocido como Extra FLA, por parte del Gobierno de España.

Para la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ese endeudamiento es "el clavo ardiendo al que nos hemos agarrado ante el silencio sangrante" de la no llegada del Extra FLA. "Después de doce años, incluso en los ocho años del Gobierno del Botànic, y en el año más complicado que tenemos en la Comunitat, ese crédito ha demostrado la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno de España", ha criticado Camarero.

La vicepresidenta, que ha querido poner de relieve "la buena voluntad y confianza" de los bancos con el Consell de Carlos Mazón, ha denunciado "el plan premeditado" del Ejecutivo central que, en sus palabras, y tras las declaraciones de este pasado lunes de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "no nos va a dar el Extra FLA". "La delegada del Gobierno lo ha adelantado, que no se nos va a dar y tiene que explicar por qué", según Camarero.

La vicepresidenta del Consell ha hecho alusión a las palabras de Bernabé de este lunes, donde censuraba que el Gobierno de Mazón hubiera realizado una rebaja fiscal de 500 millones. "Si tengo 500 millones menos, las cuentas no me cuadran. Eso es de primero de primaria", dijo Bernabé. Ante estas afirmaciones, Camarero ha reiterado este martes que "a la delegada del Gobierno le traicionó el subconsciente y ha adelantado el plan del Ejecutivo de Sánchez de asfixiar a la Comunitat Valenciana". "Somos una región, la peor financiada, a la que no se le modifica el sistema de financiación ni se le da el fondo de nivelación, a la que se le sigue privando de la financiación que merece y que nos aboca a la asfixia mientras se está negociando en paralelo con Cataluña", ha dicho la también consellera de Servicios Sociales.

Para Camarero, Bernabé se equivoca al decir que esa rebaja fiscal se realizó a las rentas más altas, a los "ricos", como afirmó ayer la delegada. "Habla desde el desconocimiento o la mala fe. Porque la rebaja fiscal fue para los sueldos medios y bajos, para los vulnerables. Fue el Gobierno de Ximo Puig el que bajó impuestos a las empresas que facturaban más de diez millones de euros. No se da el Extra FLA porque el el Gobierno quiere asfixiar a la Comunitat. La ministra de Hacienda no se ha atrevido a decirlo, lo ha silenciado pero la delegada sí ha adelantado que no se va a dar y tiene que explicar por qué", ha vuelto a insistir Camarero.

La vicepresidenta ha vuelto a decir que seguirán peleando para que ese fondo de liquidez llegue a las arcas de la Generalitat como en los últimos doce años. "El crédito se pagará con deuda, nuestros hijos y nietos lo pagarán, que es lo que está buscando el Gobierno de España. Desde la Generalitat vamos a seguir solicitando el Extra FLA, no renunciamos al mismo. Y no renunciamos a que este crédito se pague con el Extra FLA", según Camarero.

EL hermano de Ximo Puig

Asimismo, y preguntada sobre que la Fiscalía ha solicitado cuatro años de cárcel para el hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, Francis Puig, por estafa y falsedad documental, la vicepresidenta ha asegurado que la Generalitat se personó en la causa en pasado mes de abril y que "nos preocupa recuperar cada euro de los valencianos". Ha criticado la "hipocresía y memoria selectiva" de los socialistas valencianos, que este mismo martes aseguraba su portavoz, José Muñoz, que en su formación había "cero casos de corrupción". "Vamos a ser extremadamente escrupulosos", ha dicho, antes de citar a los "hermanísimos del expresidente Puig o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Otros asuntos

El pleno del Consell también ha autorizado, entre otros asuntos, la declaración de emergencia para la redacción de proyectos, dirección y ejecución de las obras de demolición de cinco centros educativos afectados por la riada. Se trata del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el CEIP Orba de Alfafar, el CEP Luis Vives y la escuela infantil Ausiàs March de Massanassa y el CEIP Carme Miquel de Algemesí.

En este sentido, también se se ha aprobado el acuerdo marco entre The Hispanic Society of America y la Generalitat, para la exhibición en la ciudad de Valencia de obras del pintor Joaquín Sorolla, de propiedad de esta entidad. Este acuerdo marco establece las bases para el préstamo de un conjunto de obras de arte del pintor valenciano Joaquín Sorolla que forman parte de la colección de la The Hispanic Society of America, así como su ubicación para su exhibición en la ciudad de Valencia, que será en el Palacio de las Comunicaciones, tiempo de exhibición, y cualquier otro aspecto que implique la cesión de estas obras.

Asimismo, en materia sanitaria, se ha aprobado el decreto ley que regula la colaboración entre la Generalitat y cinco ayuntamientos para la construcción de nuevos centros sanitarios. A través de este decreto, se van a llevar a cabo actuaciones en infraestructuras sanitarias financiadas por la Generalitat en Burriana, Santa Pola, Torrent-El Vedat, Mislata y Orihuela Costa. Además, la Conselleria de Sanidad va a adquirir 40.000 vacunas frente al virus VRS destinadas a proteger a personas mayores institucionalizadas y adultos con alto riesgo de complicaciones.

El Consell concede más de 8,8 millones de euros para promover 221 viviendas en alquiler social en Benidorm y Valencia así como la enajenación de seis parcelas en El Puig, Manises y Valencia para la construcción de 314 viviendas protegidas.