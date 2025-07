El Consell exige a la nueva comisionada del Gobierno para la dana que agilice la puesta en marcha de una comisión mixta para la reconstrucción

Hace unas semanas, el Consell presentó el Plan Endavant, la ambiciosa hoja de ruta para la reconstrucción. En total, 29.000 millones de euros para 339 actuaciones que buscaban no sólo recuperar la vida tras la tragedia de la dana del 29 de octubre sino preparar a la Comunitat de cara a futuros episodios de fuertes precipitaciones.

Este jueves, la Generalitat ha aprobado el plan en un pleno extraordinario desgranado por la portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols. Sin embargo, todas las preguntas estaban puestas en la dimisión del que, hasta hace unas horas, el Comisionado para la dana, José María Ángel, tras salir a la luz su supuesto título falso para optar a un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia en 1983.

Gan Pampols no ha querido valorar la salida de Ángel aunque ha destacado la "especial relación" que le une con el ya excomisionado y ha afirmado, simplemente, sentirse "dolido". "No tengo nada más que opinar en este foro", ha dicho el vicepresidente. Lo que sí ha confesado es que ya ha pedido la dirección de la sucesora de Ángel, Zulima Pérez, nueva comisionada del Gobierno central, para no sólo felicitarla por el puesto sino para pedirle una reunión inminente.

El Consell ve en el nombramiento de Pérez la esperanza de que se convoque, al fin, la comisión mixta para la reconstrucción. "No he tenido una relación operativa de acuerdos con el anterior comisionado, no hemos dispuesto de una estructura formal, no hay una comisión mixta en la que debería estar la administración, general, la autonómica y la local, que aúna ayuntamientos y diputación. No habido una cúspide de la pirámide para oír a todos los elementos. Eso hubiera sido más operativo y más rápido", ha criticado Gan Pampols, quien ha insistido en la necesidad de establecer ese diálogo con el Gobierno central.

Aunque quien sí ha sido más crítica con lo acontecido en las últimas 48 horas desde que se conoció el supuesto título falso de José María Ángel ha sido la vicepresidenta Camarero. La portavoz del Consell ha disparado, sobre todo, contra la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant, a quien ha afeado su "silencio" estos últimos días. Camarero ha sido tajante: "El excomisionado dimite porque es incapaz de demostrar su título, no por dignidad, sino porque no está siendo capaz de demostrar la veracidad del título que aparece en la Diputación". Según la vicepresidenta, todo esto demuestra "el gobierno de España es tan poco fiable como el título del excomisionado".

En este sentido, ha señalado, de nuevo, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha abandonado a los valencianos". "Esperamos que convoque la comisión mixta entre administraciones y las ayudas lleguen a los afectados. Que la reconstrucción se haga de la forma más rápida. Esperamos que esta comisionada no siga poniendo obstáculos ni muestre la deslealtad que el Gobierno de España ha mostrado en los últimos nueve meses", ha dicho Camarero.

De nuevo, ha reiterado que "sorprende mucho el silencio atronador de Diana Morant". "No sabemos si se ha reunido con el excomisionado, si le ha pedido explicaciones o si se ha abierto una comisión de investigación en su partido. No la hemos visto. Porque cuando hay una situación critica prefiere el silencio que dar la cara. Tanto ella como Pedro Sánchez deberían haberle cesado, no haberle dejado dimitir. Aunque si Morant necesita que Moncloa le dé la autorización y le pase el argumentario... Es preocupante el silencio de estos días, no han sido capaces de reaccionar ante hechos tan graves que ponen en evidencia el nivel de decadencia del partido socialista", según la portavoz del Consell.