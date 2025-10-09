Día de la Comunitat Valenciana

La dana Alice cancela el 9 d’Octubre

El ambiente en el que se iba a celebrar este 9 d’Octubre se ha ido calentando a medida que se acercaba la fecha. Un reflejo del panorama político que se respira en la Comunitat Valenciana y en el que la izquierda ha llegado a cuestionar la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la procesión cívica que se celebra en Valencia con motivo de esta festividad, la primera tras la trágica riada del pasado 29 de octubre. Un día que muchos veían como el mejor test para valorar el momento que atraviesa Mazón.

Fue el PSPV el primero en cuestionar su asistencia llegando a defender que no debía participar. Argumentaron que mantener el orden en las calles podría ser muy complicado.

En medio de este rifirrafe político, la amenaza de fuertes lluvias ha vuelto a estremecer a la provincia y ha obligado a suspender todos los actos. El miedo lleva por primera vez un nombre. Alice es como ha llamado la Agencia Estatal de Meteorología (Aena) a esta dana que amenaza con dejar 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Ella ha sido la única capaz de enfriar el ambiente y ha dejado todo en pausa: las críticas, los agradecimientos y también los principales actos festivos por el Día de la Comunitat Valenciana.

El Ayuntamiento de Valencia canceló primero la procesión cívica prevista para las 12 horas. Tras reunirse el Cecopal, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, explicó que esta decisión se tomaba «en coherencia» con todas las medidas previstas cuando se ha anunciado una alerta naranja. «Del mismo modo que se cierran parques y jardines, también se deben evitar las aglomeraciones». Será la quinta vez en la historia que se toma esta decisión por motivos meteorológicos.

El «Senyera-móvil», el vehículo adaptado del Ayuntamiento de Valencia para poder proteger la Senyera Real de las lluvias no saldrá a la calle, a menos que Aemet cambie la previsión durante el día de hoy.

Este iba a ser el penúltimo 9 d’Octubre de la Senyera, pues en 2027 ya habrá una nueva que sustituirá a esta, elaborada en 1928 y diseñada para durar cien años más. Tampoco se escuchará el himno regional que escribió Maximiliano Thous y el maestro José Serrano en el centenario de su proclamación.

Minutos después de este anuncio, la Generalitat cancelaba también el acto institucional en el Palau de la Generalitat. Un evento que no es al aire libre, pero al que estaba previsto que asistieran más de 400 personas de diferentes puntos de la Comunitat.

El acto se ha suspendido para «evitar desplazamientos», tal y como recomienda el protocolo en una «alerta naranja». Como señaló ayer la Generalitat, la Distinción iba a ser entregada a todos los sectores, incluidos los alcaldes de municipios afectados por la dana y servicios de Emergencia que este jueves deberán estar alerta ante la llegada de Alice.

Por el momento no se sabe si se realizará la procesión en otra fecha, aunque el Ayuntamiento de Valencia dijo que vallará la zona por si se rebaja la alerta. Tampoco se conoce cuándo se darán las distinciones que concede la Generalitat, un evento para el que se buscará otro día, pero que muy probablemente no sea en este puente ante la previsión de lluvias persistentes.

