El PP denuncia el «objetivo clientelar» del bono cesta de la compra aprobado por Puig

El portavoz adjunto del PP y director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, señaló ayer que «Puig debe pagar sus campañas electorales y no seguir usando el dinero de todos los valencianos con fines partidistas».

Así lo apuntó Barrachina tras la celebración de la Junta de Síndics de Les Corts que aprobó ayer celebrar la Diputación permanente el próximo martes día 9 en la que votará el decreto del bonocesta. «Este decreto, cuya campaña publicitaria ha sido retirada por la Junta electoral, persigue el mismo objetivo clientelar y publicitario de Puig quien utiliza el dinero público de todos los valencianos para hacer su campaña electoral. Le ha valido la censura de la Junta a Puig, lo mismo que le sucedió con la campaña de la renta y lo mismo con su candidata socialista en el Ayuntamiento de Valencia con el reparto de 75.000 cartas publicitarias pagadas con dinero público».

Miguel Barrachina indicó que «Puig debe aprender que las campañas electorales las pagan los partidos, no se pagan con dinero público. Los gastos políticos de su campaña electoral, como los gastos familiares, no deben ser pagados por los valencianos sino por ellos mismos, en el caso de su familia, y su propio partido y no seguir cargándolos a la Generalitat Valenciana».

En este sentido recordó que «el juzgado número 13 está investigando si el propio Puig recibió dinero de la trama corrupta para pagar sus campañas internas. No ha sido capaz de aportar ninguna factura de marchaidising».

En la Diputación permanente se aprobó también la comparecencia en materia de vivienda del conseller Héctor Illueca. «En la Comunitat somos récord nacional en el crecimiento de un 50% del precio de la vivienda en los tres últimos años en la ciudad de Valencia. Ese es el legado que nos deja Puig. Las medidas intervencionistas del gobierno han provocado la retirada de viviendas del mercado y la subida de los precios del alquiler, con con una subida de un 25 por ciento durante el último año y cero promoción de vivienda pública en la Comunitat Valenciana».