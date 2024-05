Denuncian la censura de Vox en Burriana (Valencia) a las películas 'Barbie' y '20.000 especies de abejas'

Compromís ha denunciado lo que considera un nuevo caso de "censura" en el Ayuntamiento de Burriana (Castellón) donde la Concejalía de Cultura, ostentada por Vox, no ha aceptado la incorporación al catálogo municipal de las películas 'Barbie' y '20.000 especies de abejas'.

Según han señalado fuentes de Compromís, la biblioteca de Burriana cuenta con una colección muy importante de películas, una de las mas destacadas a nivel provincial, y han indicado que el concejal de Cultura, Jesús Albiol, estaría influyendo en los títulos que se incluyen.

Desde Compromís han indicado que las razones podrían atender a la temática de "empoderamiento femenino" que se refleja en 'Barbie' y a la temática LGTBI y trans de la cinta de la directora Estíbaliz Urresola, galardonada en la pasada edición de los premios Goya con la mejor dirección novel, y que además fue reconocida con el Oso de Plata en la Berlinale por la interpretación de la actriz principal, Sofía Otero.

La justificación de Vox

Jesús Albiol, por su parte, ha considerado que no comprar dos DVD para la biblioteca municipal "no es censura" y no cree que pase nada porque no sabe cuánta gente tiene todavía reproductor del DVD y ha señalado que quien quiera ver una película "tendrá Netflix" para hacerlo.

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, el también diputado autonómico ha explicado que la ley de bibliotecas obliga a que todas las bibliotecas de la Comunitat Valenciana tengan material con contenido de diversidad sexual, y ha asegurado que lo tienen, por lo no cree que pase nada por que no se compren esas dos películas.

Ha indicado que es posible que "Barbie" pueda tener "algo de relevancia", pero la otra película, que ha titulado como "20.000 especies de abejas submarinas" y que ha reconocido no haber visto ni tener intención de hacerlo, ha dicho que ha recaudado lo mismo que se ha llevado en subvenciones, por lo que, a su juicio, su valor es "cero".

Sobre la filtración del expediente de contratación de material de la biblioteca, ha asegurado que lo primero que hay que averiguar es "cómo un documento que está en un expediente del Ayuntamiento, que no es público, lo tiene Compromís", y ha advertido de que a quien lo ha filtrado le caerá "todo el peso de la ley".

Reacciones políticas

El PSPV y Compromís han acusado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y al PP de permitir la censura que, a su juicio, Vox ejerce contra la cultura en Burriana y en la Comunitat, mientras que los populares han defendido que "la gente elija con absoluta libertad" pero también la autonomía municipal.

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha denunciado que el Gobierno que comparten PP y Vox está convirtiendo a esta comunidad en la "más involucionista, con menos derechos y menos libertades de toda España", y ha acusado al president de la Generalitat de seguir callado y "permitiendo que la extrema derecha campe a sus anchas".

Muñoz ha destacado que incluso la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "puso firme a su alcalde en Alpedrete para que rectificara respecto a una decisión también muy involucionista y muy antidemocrática, como es eliminar la plaza a Francisco Rabal", mientras que "aquí Mazón no hace ni eso".

En la misma línea se ha pronunciado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha recordado que aunque en Burriana gobiernen Vox y el PP, el alcalde es del Partido Popular "y no es la primera vez que decisiones de un inquisidor, que es concejal, nos avergüenzan a todos los valencianos".

"Las cosas no pasan si no hay otro que las permite. Y en este caso el Partido Popular, es tan responsable o más que aquel que está haciendo de inquisidor de los ciudadanos", ha asegurado Baldoví.

El síndic del PP, Miguel Barrachina, ha dicho que a su partido le gustan "todos los libros y todas las películas y que la gente elija con absoluta libertad", pero ha rechazado entrar a enjuiciar las relaciones en cada uno de los 540 municipios de la Comunitat y las acciones de cada uno de los concejales.

Barrachina ha insistido en que "cuantos más libros y cuántas más películas, mejor", pero le "sorprende que sean los partidos que no quieren que los niños elijan en qué lengua hablar, los que digan que falta un CD sobra un CD", y ha mostrado "respeto a la autonomía municipal".