El alcalde de Burriana asegura que 'Barbie' y '20.000 especies' estarán en la biblioteca

El alcalde de Burriana (Castellón), Jorge Monferrer (PP), ha asegurado que las películas de 'Barbie' y '20.000 especies de abejas', sobre las que la Concejalía de Cultura, que gestiona Vox, no ha aceptado su incorporación al catálogo municipal, estarán finalmente en la Biblioteca municipal.

Tras las críticas de otros partidos a la decisión del concejal de Cultura, el alcalde ha afirmado que Burriana "tiene un gobierno para todos" e incorporará esos títulos, al tiempo que ha anunciado que va a pedir una reunión con el resto del equipo de gobierno para que "situaciones como esta no se vuelvan a repetir".

El alcalde ha asegurado que "la libertad en la adquisición" de nuevo material para la Biblioteca municipal "en ningún caso puede ser mediante la restricción de contenido de Género y LGTBIQ+", por lo que se va a "continuar ofreciendo un contenido diverso y plural, tal y como defiende la normativa vigente".

Por tanto, "seguirán estando a disposición de los ciudadanos materiales con contenidos de género, diversidad sexual y LGTBIQ+, sin censuras", ha asegurado en un comunicado el alcalde, que ha afirmado que "nadie va a ser discriminado por su forma de pensar o de sentir".

Sobre la posible apertura de expediente al funcionario que habría filtrado la decisión de no adquirir esos títulos, el alcalde ha señalado que "el concejal de Cultura puede solicitar una investigación si así lo considera y, en el caso hipotético de iniciarse" se verá "qué resultados arroja". En todo caso, ha dicho que se hará respetando "la presunción de inocencia, los derechos del trabajador y la normativa vigente".

Además, ha asegurado que la Concejalía de Turismo "ya tenía previsto reproducir la película 'Barbie'", junto a otros títulos, en el cine de verano, y ha indicado que el equipo de Gobierno, "por más que algunos se empeñen en dañar la imagen de Burriana para sacar rédito político, seguirá trabajando desde el sentido común, la pluralidad y la libertad".

Por su parte, el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Burriana, Jesús Albiol, de Vox, ha asegurado este miércoles que si el alcalde de este municipio, Jorge Monferrer, del PP, "quiere montar una crisis de Gobierno" por "dos DVD, es su problema".

El edil de Vox ha considerado que no comprar dos DVD para la biblioteca municipal "no es censura" y no cree que pase nada porque no sabe cuánta gente tiene todavía reproductor de DVD, y ha señalado que quien quiera ver una película "tendrá Netflix" para hacerlo.

Ante esto, Albiol ha asegurado que Vox "no va a discutir las cuestiones del equipo de Gobierno en público" y ha asegurado que "es su responsabilidad y ellos verán lo que quieren hacer".