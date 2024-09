Desalojada la pareja que vivía en una tienda de campaña en una playa de Alicante

José Vicente Roca y Charo Ortiz ya no duermen en la playa de San Gabriel, en una tienda de campaña para ser exactos, dado que, la ordenanza municipal de Playas y Calas de Alicante prohíbe expresamente la acampada. Por eso, la pareja, que se instaló en la arena de esa playa el 19 de julio, ha sido desalojada, según confirman fuentes municipales. Si bien las mismas fuentes precisan que eso no significa necesariamente que se vuelvan a instalar en esa zona y en las mismas condiciones. La razón por la que se acomodaron en la playa en una tienda de campaña es porque, según aseguran, no podían costear el pago de una vivienda.

La historia de la pareja, sin duda, pone nombre, apellidos y cara al drama de las familias que no pueden acceder a una vivienda digna, ya sea en régimen de alquiler o de compra. De hecho, Roca y Ortiz vivían desde hacía 7 años en un piso de alquiler en el que pagaban 350 euros al mes, pero pasaron una mala época y acumularon deudas por unos 1.200 euros.

A pesar de que están en lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial desde hace ocho años de las gestionadas por la Generalitat Valenciana a través del EVha, todavía no han obtenido una respuesta positiva. Ambos ingresan alrededor de 1.000 euros al mes, y una parte la destinan a alquilar una habitación para su hija, de 18 años y que estudia un grado de Atención a la Dependencia.

Expediente en Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Alicante explica que la familia tiene expediente abierto por parte de Servicios Sociales y, asegura, que se les han ofrecido los recursos disponibles y asignables a su caso. Añaden que además se emitió informe de vulnerabilidad y no cumplen los requisitos para emitir un informe de emergencia habitacional, al disponer de ingresos económicos y no tener menores a su cargo.

Antes y después de que fueran desahuciados de su vivienda, matizan fuentes municipales, se les ofreció alojamiento temporal como el Centro de Acogida e Inserción del municipio o la posibilidad de acudir a un albergue con precio muy reducido, 16 euros al día, además de la solicitud de ayudas para el pago de los primeros meses de alquiler de una vivienda. “Todas estas propuestas han sido rechazadas”, añaden las mismas fuentes.