La desconocida historia sobre cómo nació la "fideuá"

No genera tanta polémica como la paella aunque tienen mucho en común. De hecho, una no existiría sin la otra. La "fideuá" es la variante más popular de la paella de marisco, que no la valenciana que es la que se elabora con diez ingredientes, tal y como ha quedado constatado en varios estudios.Aceite de oliva, azafrán, tomate, pollo, judía verde plana, garrofó, conejo, arroz, sal y agua.

No obstante, la riqueza del mar Mediterráneo hizo que los valencianos explorasen también versiones de la paella de marisco- nunca mixta-. Pues bien, de esta variedad nació la "fideuá" y lo hizo en Gandia.

Según recoge la Asociación Gastronómica Fideuá de Gandia, a principios del siglo XX, unos pescadores que faenaban en barcas de arrastre, también llamadas "de bou", salieron a faenar desde el Grau. La jornada de trabajo comenzaba a las cuatro de la mañana para regresar a primeras horas de la tarde al puerto y subastarlo en la lonja. Esta rutina no cambiaba en todo el año. Así pues, las barcas salían de noche, y mientras en verano volvía a la luz del atardecer, en invierno, regresaban también de noche.

El cocinero de una de estas barcas, la Santa Isabel, se dio cuenta de que no tenía arroz para hacer la paella. "Apartó unas gambas y unas cigalas, cortó y troceó un rape, y previamente puso a hervir toda la morralla de pescado para hacer un buen caldo y conseguir así una fantástica paella que compartir con sus compañeros de marras".

Puso a sofreír las gambas y cigalas con el resto del pescado,el tomate troceado, los ajos, la cebolla y un poco de pimentón con buen aceite de oliva. Cuando hizo esto, se dio cuenta de que no tenía arroz, solo tenía fideos largos, que troceó y echó a la paella. Hizo lo mismo que si fuese arroz, los dejó secar. Gustó a todos por su sabor. Terminada la comida, el dilema era decidir cómo podría llamarse este nuevo plato nacido en alta mar del descuido y de la imaginación de un cocinero.

"Después de propuestas y más propuestas, optaron por definirlo con el muy 'gragüero' (proveniente del Grao de Gandia) y sin ningún tipo de traducción a otros idiomas. Pasó a ser conocida como fideuá de Gandia.