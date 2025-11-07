Detienen en Elda a un vecino por robar 2.000 metros de cable de cobre

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Albacete a un vecino de Elda (Alicante) por ser el presunto autor del robo de un total de 2.000 metros de cable de cobre de alumbrado público de cuatro municipios albacetenses, además de un hurto de gasoil.

En un comunicado de prensa, el Instituto Armado ha informado de que en agosto tuvo conocimiento de la sustracción de cable de cobre del alumbrado público de varias localidades albaceteñas, entre ellas las de Bonete, Pozo Lorente y Casas de Juan Núñez, que en algunos casos ocasionó la interrupción del servicio de alumbrado, lo que generó molestias a los vecinos y perjuicio económico para los consistorios.

El autor aprovechaba las horas nocturnas para, tras levantar las arquetas próximas a las farolas del alumbrado público, cortar el cable de toma de tierra, por lo que las farolas continuaban dando servicio y así no levantaba sospechas, pero suponía un riesgo para los vecinos, ya que anulaba la seguridad eléctrica.

El avance de las pesquisas puso el foco en un hombre, afincado en Elda, que se desplazaba en el vehículo de una tercera persona hasta las localidades que días antes había seleccionado y vigilado, para llevar a cabo los robos. Para facilitar el transporte de lo hurtado, cortaba el cable de cobre en pequeñas secciones.

Además, la Guardia Civil ha explicado que, aprovechando el desplazamiento a la localidad de Bonete, el detenido también hurtó 40 litros de combustible de una grúa estacionada en el aparcamiento de un taller de dicha localidad.

Finalmente, las investigaciones realizadas por la Guardia Civil han podido constatar que el valor del cable sustraído en los cuatro robos, 2.000 metros, supera los 12.000 euros para los ayuntamientos afectados.

Las diligencias policiales instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de Almansa, en funciones de guardia.