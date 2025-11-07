Muere una joven atropellada por una furgoneta en Valencia cuyo conductor da positivo en drogas

Una joven de 20 años ha fallecido a primera hora de esta mañana después de haber sido atropellada cuando cruzaba un paso de peatones con el semáforo en verde por un camión cuyo conductor ha dado positivo en cannabis y cocaína.

Según han informado fuentes de la Policía Local de Valencia, el suceso se ha producido a las 6.49 horas en la calle Valle de la Ballestera.

La joven, nacida en 2005, cruzaba por un paso de peatones con el semáforo en verde cuando el conductor de un camión de reparto, que tenía el semáforo en ámbar, no la ha visto y la ha atropellado.

Al conductor se le han practicado las pruebas de alcohol y drogas, que han arrojado positivo en consumo de cannabis y cocaína. Sin embargo, las mismas fuentes han precisado que no se puede afirmar que el conductor condujera bajo los efectos de estas sustancias, pues se desconoce cuándo las había consumido y el efecto que pudieran tener en ese momento en sus capacidades volitivas.

La Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación y el conductor -que no ha sido detenido- está investigado por un presunto delito de homicidio imprudente.