José Vicente Morata renueva su cargo como vicepresidente de Eurocámaras

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y del Consejo Cámaras de Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha renovado su cargo como vicepresidente de Eurocámaras durante la celebración de la Asamblea General Anual de la institución.

José Vicente Morata, ocupa esta posición en representación de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España. Eurocámaras, es la red europea de cámaras regionales y locales que representan a más de 20 millones de empresas en Europa.

Junto a José Vicente Morata, ha renovado su cargo hasta 2027, Vladimír Dhlouhý, presidente de la Cámara de Comercio de Chequia, comprometiéndose a intensificar su impulso a las reformas en materia de competitividad, innovación y simplificación.

Creada en 1958, Eurocámaras actúa como los ojos, los oídos y la voz de las Cámaras y de la comunidad empresarial en Europa. Esta red europea consta con 1.700 cámaras regionales y locales que representan a más de 20 millones de empresas en Europa y tiene miembros de 45 países.

La presidencia de Eurocámaras, está integrada por los presidentes de las 11 Cámaras nacionales de Comercio con mayor peso en la organización.

La Cámara de España participa en Eurocámaras a través de la Delegación en Bruselas siendo uno de los cinco miembros, junto a Francia, Alemania, Italia y Turquía, considerada como miembros plenos, de mayor contribución.