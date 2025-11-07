Mazón comparecerá en Les Corts por la dana el martes 11 de noviembre, el mismo día que Sánchez ha rechazado asistir

La Mesa de Les Corts ha aprobado la solicitud del presidente en funciones, Carlos Mazón, quien comparecerá en la Comisión de investigación de la dana en Les Corts el próximo martes 11 de noviembre. Lo hará a las 16:00 de la tarde, hora en la que se reanudará la sesión. Será así el primer político en pasar por la comisión tras la presencia hasta ahora de técnicos y expertos.

Ese día estaba previsto que compareciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como cuatro de sus ministros, pero Sánchez ha transmitido su carta renunciando a hacerlo, así como la vicepresidenta María Jesús Montero y la ministra Margarita Robles. Falta que hagan lo propio el ministro Fernando Grande-Marlaska y la exvicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La que no ha enviado comunicado oficial ha sido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que en todo caso si finalmente acude será después de Mazón.

Asimismo, la Mesa de les Corts ha rechazado la petición del PSPV que pedía que Mazón llevara consigo a la Comisión la factura de la comida en el restaurante El Ventorro de aquel fatídico día 29 de octubre de 2024.

