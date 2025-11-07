Detienen a una madre y su hija por tráfico de cocaína en Moncada (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Moncada a una mujer de 57 años y a su hijo, de 33, por supuestamente traficar con cocaína, para lo cual tomaban medidas de contravigilancia para tratar de eludir la vigilancia policial.

La operación comenzó el pasado mes de marzo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de cocaína en ese municipio; la principal sospechosa, una mujer con varios antecedentes policiales, podría estar empleando a su hijo en las labores del tráfico de drogas, según la Guardia Civil.

Los agentes observaron cómo acudía un número anormalmente elevado de personas al edificio donde vivían, del que salían en apenas unos minutos, y también se comprobó que varias personas permanecían en las inmediaciones y que la sospechosa bajaba sale del portal y les entregaba disimuladamente paquetes pequeños, e incluso se veía cómo lanzaba droga en el interior de un paquete de tabaco por el balcón.

Durante la investigación, los dos sospechosos, al parecer sabiendo que podrían estar siendo vigilados, adoptaron medidas de contravigilancia para tratar de eludir la acción policial.

Finalmente, el pasado 17 de octubre se hizo una entrada y registro en la que se hallaron 21 gramos de cocaína y más de 1.000 euros en efectivo, además de numerosos terminales telefónicos.

Según la Guardia Civil, es frecuente que en este tipo de puntos de distribución los autores no dispongan de grandes cantidades de cocaína ni de dinero en efectivo para no provocar pérdidas en caso de ser descubiertos.

La investigación continúa abierta para descubrir el paradero de la “guardería” de la droga y del dinero, mientras a los detenidos, ambos de nacionalidad española, se les imputan los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Moncada y las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moncada.