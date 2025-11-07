La restauración de la cúpula de la Basílica de los Desamparados se reactivará en diciembre gracias a la UPV

La Universitat Politècnica de València (UPV) y la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados han firmado un nuevo contrato de colaboración que permitirá retomar, el próximo diciembre y durante un año y medio, los trabajos de conservación y restauración en la cúpula del templo.

Se trata de uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad de València, en pleno centro histórico de la ciudad, y obra del pintor Antonio Palomino, según han señalado fuentes universitarias y arzobispales.

El acuerdo, firmado por el rector de la UPV, José Capilla, y el rector de la Real Basílica, Juan Melchor Seguí, actualiza el convenio marco firmado en 1997 entre ambas instituciones para la restauración del conjunto monumental.

En esta nueva fase, el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP) de la UPV asumirá la dirección técnica, el control de calidad y la restauración de las pinturas murales afectadas.

La responsable técnica del proyecto, Pilar Roig, profesora emérita del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV y referente en la recuperación del patrimonio valenciano, ha señalado que “este convenio es importantísimo porque permitirá acometer una intervención final que devuelva todo el esplendor a la cúpula de Palomino”.

Está previsto que las obras comiencen en diciembre y se desarrollen a lo largo de dieciocho meses. La intervención incluirá la reparación de daños en el tambor de la cúpula, la consolidación de las pinturas murales y la instalación de un sistema de monitorización termohigrométrica que garantizará la conservación preventiva del conjunto a largo plazo.

Con este nuevo impulso, la Real Basílica, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat y la Universitat Politècnica de València reafirman su compromiso con la preservación del patrimonio histórico valenciano , uniendo la excelencia científica y la responsabilidad institucional al servicio de la sociedad y la cultura, añaden las fuentes.