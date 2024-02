Los empresarios valencianos aprueban al Gobierno de Mazón y ponen un 1 a Sánchez «porque no había 0»

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) está compuesta por 186 empresas cuya facturación supone el 63 por ciento del PIB valenciano. Generan más de 300.000 puestos de trabajo. No viven en despachos, sino que saben qué es sacar adelante su negocio, por eso, su opinión vale mucho. Cada año publican una encuesta entre los asociados en la que deben puntuar a los políticos.

En los últimos tiempos la valoración no ha sido buena. Sin embargo, en la presentada ayer durante la asamblea general, los empresarios aprobaron «por primera vez en mucho tiempo» la situación política de la Comunitat Valenciana, con un 3,23 sobre 5, frente al 1,67 del año pasado. La puntuación, no obstante, no es la misma cuando la pregunta se traslada al ámbito nacional. Ahí obtienen «un 1 raspadito y porque no había cero en la máquina», ha afirmado el presidente de AVE, Vicente Boluda.

Durante la asamblea, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Campanar, se han dado a conocer los detalles de esta encuesta que revela que lo que más preocupa a los socios de AVE es la subida de los costes de producción como, las materias primas, energía, costes laborales, y la persistencia de la inflación y los altos tipos de interés.

Con todo, hay buenas perspectivas para este año. El 90 por ciento piensa que este año será igual o mejor que el pasado en términos económicos y el 89 por ciento afirma que mantendrán o aumentará el empleo en 2024. Además, el 73 por ciento reinvertirá sus beneficios y cerca del 80 no participa en proyectos financiados con fondos europeos Next Generation, la mitad por inaccesibilidad y falta de claridad.

En cuanto a las acciones del gobierno, los socios de AVE, volvieron a exigir políticas que fomenten la creación de empleo, de empresas, y la actividad económica, así como, estabilidad política e institucional.

Simplificación revolucionaria

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha clausurado la asamblea, venía preparado para responder a esta demanda. Ha anunciado que la Generalitat valenciana está ultimando un plan de simplificación de la administración «revolucionario, sin precedentes en España y que será para siempre».

Mazón, que ha agradecido la respuesta que los empresarios han dado a las víctimas del incendio de Campanar, ha reivindicado «la receta valenciana del equilibrio y la sensatez» para defender «con rigor y firmeza» aquello que corresponde a la Comunitat Valenciana, siempre desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

Cada año AVE completa su asamblea general con la intervención de un invitado. En esta ocasión, ha sido el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, quien ha reivindicado «mucho más músculo financiero», más capital para la economía y la solución a los problemas reales del país como la natalidad. Ha dicho que son cuestiones que el Gobierno no está facilitando porque está «en otras cosas» y ha insistido en que España necesita más empresas y más grandes, libertad para invertir y más desregulación.

Así, además de advertir que Pedro Sánchez está en manos de todos aquellos que no creen en España, ha criticado que «su gran descubrimiento económico» es que ha decidido «controlar las empresas» e incluso «regular hasta nuestros sueños».