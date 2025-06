Feijoó escenifica su apoyo a Mazón: "Sánchez os asfixia, vosotros lo estáis haciendo bien"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido esta mañana en Alicante ante un millar de militantes para reivindicar no solo su propia figura como alternativa a Pedro Sánchez, sino también para defender la gestión realizada por el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en la reconstrucción de la dana. Además, le ha felicitado por haber logrado aprobar los presupuestos autonómicos.

Feijóo ha comenzado su discurso dando las gracias a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana por el "cariño" que recibe siempre. Durante su discurso además ha habido constantes referencias a los escándalos que rodean a Sánchez. La jornada no podía se más propicia para ello, pues mientras Feijóo daba su mitin en Alicante, en Valencia la UCO seguía registrando el domicilio del que lo fue todo para Sánchez, el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

"Los españoles somos más decentes que su gobierno" y ha asegurado que la manifestación del domingo evidenció que "la mayoría quiere un cambio".

Además, ha acusado a Sánchez de haber abandonado a Valencia en el peor momento de su historia y le acusó de "esconderse" y no atreverse a pisar las calles.

"Sánchez os dejó solos" e hizo referencia a la que considera la frase más indecente que jamás ha pronunciado un presidente del Gobierno: "si necesitan recursos, que los pidan", "que deje su séquito y vaya a a calle, la gente le dirá todo lo que no ha llegado".

Feijóo ha acusado a Sánchez de "asfixiar" a la Comunitat Valenciana, pues ni ejecuta las ayudas prometidas (solo lo ha hecho en un 17 por ciento), ni actualiza las entregas a cuenta ni tampoco ni reforma la financiación autonómica ni autoriza el FLA extraordinario. "Por contra, la Generalitat valenciana ha ejecutado el 51 por ciento de las ayudas" y ha tenido que hacer frente sin la ayuda del Gobierno a la reconstrucción de centros sociales, sanitarios o educativos dañados por la dana. "Lo habéis hecho bien. Ahora tenéis que concluir esta obra".

Por el contrario, el gobierno debe 3.300 millones de euros a los valencianos, "sin contar el dinero de los fondos europeos y el correspondiente al fondo de nivelación, estáis resistiendo".

Feijóo también ha felicitado a Mazón por haber logrado sacar los presupuestos autonómicos. "Habéis hecho un buen trabajo: es el más ambicioso de la historia de la comunidad, con más política social, menos impuestos y más inversiones. El primer deber de un presidente es aprobar un presupuestos. Son imprescindibles y a pesar de todas sus dificultades ha cumplido".

El presidente del PP se ha comprometido a no estar del lado de los valencianos y de los españoles, "frente al sanchismo, que es la bronca". Así mismo ha asegurado que si llega a presidente del Gobierno ejecutará el Plan Valencia, valorado en 12.000 millones, reformará el sistema de financiación para que la Comunitat Valenciana deje se estar a la cola del resto de autonomías y también garantizará el agua necesaria.