Dónde comer en Valencia el mejor "all i pebre", el único plato sin arroz que planta cara a la paella

El all i pebre es, casi con toda seguridad, el único plato sin arroz de nuestra gastronomía, que sin embargo es capaz de plantarle cara a la paella. Un manjar tradicional de la Albufera cuya cuna se disputan El Palmar y Catarroja, pero que en ambos casos coinciden en que nació a orilla del lago, con el asentamiento de pescadores y agricultores en el hoy Parque Natural y Protegido.

Este lunes, después de un concurso popular y multitudinario durante el fin de semana, el Ayuntamiento de Catarroja, en plenas fiestas patronales, convocaba en su puerto a los profesionales de fogones y cazuelas para que se atrevieran a competir por guisar el mejor All i Pebre, tanto a quienes lo hicieran siguiendo la receta tradicional, como a aquellos que quisieran innovar y reinventar el suculento plato típico que tiene como condimento base la anguila de L’Albufera.

Ganadores

El primer premio de entre los “tradicionales” se lo ganó con merecimiento todo un clásico en acudir a los concursos culinarios y en ganarlos. Me refiero al reconocido restaurante Casa Granero, de Serra, que regenta Víctor Vicente Navarro, que ya ganó el año pasado, mientras que Jorge Lengua, chef del restaurante La Suculenta, de Benicàssim, destacaba consiguiendo el máximo trofeo al all i pebre más original y creativo. En la edición de 2022 quedó segundo, lo que viene a demostrar en ambos casos, que la persistencia premia.

Junto a ellos, otros restaurantes llegados de diferentes puntos de la comunidad se alzaban con el segundo y tercer premio del concurso. En la sección tradicional, estos reconocimientos han sido para el Restaurante Tabick, de Llombai y Culla Siete, de Alfafar, mientras que en el all i pebre innovador, los restaurantes premiados fueron Félix Chaqués y Alejandro Platero, ambos de Valencia ciudad.

El certamen popular de all i Pebre del puerto de Catarroja, fue declarada Fiesta de Interés Turístico Gastronómico el pasado año y se celebra cada segundo sábado de septiembre desde 1971, reuniendo en su puerto a 150 participantes y a varios miles de personas en plenas fiestas, pero fue el año pasado cuando desde la concejalía de Turismo se lanzó la primera edición de un concurso de all i pebre para profesionales, pensada para dar continuidad al certamen popular en la zona donde surgió el all i pebre.

Entre los miembros del jurado hubo destacados nombres de la gastronomía, como Bernd Knöller, José Rausell, Manuel Andrés o Christian Lutaud, bajo la organización del crítico gastronómico y gerente de la D. O. Arroz de Valencia. Jurado y participantes comenzaron la jornada dando un paseo en barca por el lago de l'Albufera, cuna del all i pebre.