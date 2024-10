La familia de la joven valenciana en coma en Tailandia busca un avión para poder traerla

La familia de la joven valenciana hospitalizada en Tailandia y en estado de coma inducido tras haber sufrido un grave accidente de moto en aquel país está centrada ahora en encontrar una empresa que tenga un avión medicalizado y pueda encargarse de su traslado hasta España.

Así lo ha explicado este jueves a EFE el hermano de la joven, Diego Agudo, quien ha señalado que Ángela sigue en coma y se encuentra estable en la UCI de un hospital de Tailandia después de que ayer se le practicara una traqueotomía para que pueda, poco a poco, ir respirando por sí misma.

Ha agradecido la solidaridad ciudadana, ya que tras el llamamiento que hizo la familia a colaborar para poder afrontar los gastos sanitarios de su hermana han conseguido recoger en apenas dos días los 300.000 euros que se habían marcado como objetivo para afrontar los gastos hospitalarios y el traslado a España.

"Estamos asimilando un poco todo, no contábamos que sería tan rápido", ha afirmado Diego, quien ha señalado que el problema ahora es que el Gobierno de España no les proporciona un avión del Ejército para trasladar a su hermana a su lugar de origen, pues llevan tres días haciendo un llamamiento público y no les ha dicho nada, y además van a tener que tributar a Hacienda por el dinero recaudado.

Ha indicado a EFE que la campaña de recogida de dinero se ha paralizado porque se ha llegado al tope marcado, pero van a volver a hacer números, a buscar una empresa que disponga de un avión medicalizado y equipo médico para el transporte, y cuando tengan la cifra exacta de lo que implicaría verán si el dinero recogido les permite afrontar el gasto o necesitan más.

Y seguirán "ejerciendo presión al Gobierno" para que al menos les dé "una respuesta" a su petición, ha añadido al tiempo que ha precisado que calculan que entre este jueves y el viernes finaliza la cobertura del seguro contratado por su hermana para el viaje, de 75.000 euros, pues cada día de hospitalización cuesta unos 5.000 euros.

La familia calcula que trasladar a la joven a España en un avión medicalizado puede suponer un coste de unos 250.000 euros, algo que van a concretar cuando encuentren una empresa que disponga de este servicio especializado.

Mientras tanto, los padres de esta vecina de 24 años de Godelleta, un municipio de 4.400 habitantes ubicado a 29 kilómetros de la capital valenciana, se encuentran en Tailandia junto a su hija a la espera de que se recupere del accidente que sufrió mientras estaba de viaje en ese país y puedan traerla a España.