Feijóo asegura que Mazón sí se ha reunido ya con víctimas de la dana

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha asegurado que sí se ha reunido con víctimas de la dana que acabó con la vida de más de doscientas personas hace casi siete meses.

En una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, el líder de la oposición ha negado que Mazón no se haya reunido con las asociaciones de víctimas, como hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada.

"No es esa la información que yo tengo, el señor Mazón se ha reunido", ha afirmado el político a la pregunta de por qué el presidente valenciano no se ha encontrado con víctimas casi siete meses después de la tragedia.

"Hay varias asociaciones, no solamente son las que se ha reunido el señor Sánchez parapetado con no sé cuántas fuerzas y cuerpos de seguridad", ha afirmado el líder popular, quien ha criticado que el presidente no haya vuelto "a ni un solo de los ayuntamientos que han sufrido la dana" y que no haya puesto "un euro encima de la mesa" para reponer los servicios sanitarios, educativos y sociales afectados.

El pasado viernes, Mazón habló por primera vez con los representantes de las principales asociaciones de damnificados para ofrecerles una reunión y los portavoces le demandaron que se les incluya en el listado de comparecientes en la comisión de investigación de la dana de Les Corts.

A la pregunta de si el Partido Popular va a seguir manteniendo a Mazón pese a las numerosas críticas por su actuación ante la emergencia, Feijóo ha insistido en que su destino político está vinculado a "la capacidad o no que tenga su gobierno de recuperar la normalidad". Por tanto, ha agregado, de eso se hablará "en el momento oportuno".

Así, el objetivo del PP no es si Mazón continúa o no, sino que "son los valencianos", ha asegurado.

Aunque "ninguna de las administraciones estuvieron a la altura" aquel día, ha afirmado Feijóo, la de Mazón es una administración que ha hecho "una remodelación de gobierno, que comparece en las Cortes Valencianas, que abre una investigación en las Cortes Valencianas y que está trabajando al máximo para recuperar la normalidad".

Puesto que no se va a poder "reponer la vida de las personas que resultaron ahogadas", ha dicho Feijóo, el objetivo es "investigar hasta el final quiénes son los responsables de forma directa o indirecta".