Les Corts aprueban hoy los presupuestos de Mazón con un debate exprés reducido a un día

El día 30 de octubre de 2024 debían presentarse los presupuestos de la Generalitat de 2025, pero un día antes la dana arrasó la provincia de Valencia y con ello, la legislatura de un Carlos Mazón que ha sido cuestionado. Hoy, casi siete meses después, el presidente valenciano verá como Les Corts aprueba unos presupuestos que añaden una línea especial para la recuperación. Lo hará gracias al acuerdo del PP y Vox.

En total, suman 32.291 millones de euros, un 8,6 por ciento más que los de 2024 incluyendo la partida de la dana de 2.364 millones de euros, financiada eso sí a préstamos al no dar un euro a fondo perdido el Gobierno de España a la Generalitat. Sin la dana, asciende a 29.927 millones y sube un 0,7% con respecto al curso 2024.

Unos presupuestos que desde la oposición de Compromís han dicho que son "del odio" y en el PSPV "una anomalía democrática".

"Es una novedad en España aprobar presupuestos, desgraciadamente tenemos que tacharlo de histórico", ha defendido Juanfran Pérez Llorca, diputado y secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, que ha criticado al presidente del Gobierno por no hacer lo propio con los Presupuestos Generales del Estado.

"No tener presupuestos en España perjudica la recuperación porque no se paga a afectados, no se hacen inversiones en la Comunitat", y ha dicho que aprobar los presupuestos autonómicos es algo de "raciocinio". Pérez Llorca ha recordado que Felipe González dimitió por no poder aprobar unos presupuestos y ha opinado que "ve más inestable a Sánchez que a Mazón" ante las preguntas de si el presidente valenciano podrá acabar la legislatura.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, se ha comprometido a derogar "en treinta días" estos presupuestos si llegan al gobierno y "recuperar los derechos que robáis a la gente más vulnerable". José Díaz, del PSPV, ha añadido que "los recortes en igualdad, a la memoria democrática, así como la estrangulación a la Academia Valenciana de la Llengua" demuestran que "no es que Vox se imponga, sino que el PP se ha rendido, no por convicción, sino por conveniencia".

Un debate reducido y tenso

El PP y Vox decidieron el lunes reducir el debate a las enmiendas parciales de los dos días previstos a solo esta jornada del miércoles para no coincidir con las protestas por los siete meses de la dana el jueves. Este es un hecho inédito: lo habitual en democracia es que duren o dos o tres días, pero han llegado a irse hasta cinco días en una ocasión.

Ahora, no será una tarea rápida y sencilla. Con quince bloques de enmiendas, la votación será "como mínimo a las 19:30", aunque está previsto que se alargue más allá de la hora de la cena. Algunos diputados confirmaban que habían cancelado sus cenas previstas. Desde Compromís y el PSPV-PSOE criticaron que se redujera el debate y se apretara en un jornada por el "miedo" de Mazón a enfrentarse a las víctimas a las puertas del Palau, aunque desde el PP y Vox defendieron que da tiempo suficiente.

Para no votar pasada la medianoche, la presidenta de Les Corts, Llanos Masó, ha asegurado que iba a ser lo más exigente posible con los tiempos. Ahí ha comenzado la jauría del debate político cuando ha tenido que apagar el micro hasta en dos veces al diputado del PSPV, José Díaz, que habló de "veto" y al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que les ha acusado de ser "la falange del odio". "Mazón dimisión", ha gritado la bancada de la oposición al unísono. Fue lo más suave que se dijo hacia el presidente, que estaba en Alicante por la mañana y acudía por la tarde para la votación

El murmullo constante y las declaraciones cruzadas interrumpían lo que cada ponente hablaba. No ha sido hasta que ha hablado la diputada de Compromís, Aitana Mas, que hubo una crítica concreta. Mas ha criticado que no sean "realistas" ni "rigurosos" al aplicar un déficit del 1,2% y no del 0,1% como establece el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas. "Ponen 1.200 millones de euros que son pura fantasía. Estos presupuestos no se van a ejecutar, es mentira, a no ser que lo que hagáis es abrir la puerta a Mazón y prorrogarlos".

Asimismo, le ha criticado que se "prohíban las ampliaciones de crédito en sanidad, educación y servicios sociales", algo que según dijo se vio durante la dana la importancia ante catástrofes inesperadas. "Al fin un debate serio", le ha contestado la diputada popular María Carmen Contelles Llopis, que ha defendido que ese déficit que cumple "con la nueva senda europea" y se debe a la infrafinanciación.

Los tres puntos más calientes

Hay tres puntos calientes entre las enmiendas aprobadas por PP y Vox.

Primero está la posible modificación de la ley que reconoce a las personas transgénero. Desde la oposición critican que el PP y Vox buscan recortar en derechos con la eliminación de algunas responsabilidades del Consejo Consultivo Trans así como con la modificación del artículo 9 sobre cómo se les reconocerá desde la Generalitat, que pasaría de "adoptar todas las medidas necesarias para que las personas sean tratadas de acuerdo a su género" a "adoptar las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios sean adecuados a la diversidad en materia de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar".

Esto, según la oposición, elimina la obligación de tratar a las personas transgénero como tal. El pasado 15 de mayo en el debate de la ley del acompañamiento entidades trans tuvieron que ser expulsadas del pleno tras comenzar a gritar "la ley trans no se toca".

Otra de las cuestiones más polémicas es la posible ampliación de la reducción del presupuesto a la AVL, que ya está prevista en un 25% pero desde Vox piden en sus enmiendas que llegue al 50%. "Queremos estrangular hasta la desaparición a la AVL", ha llegado a decir estos días el síndic de Vox, José María Llanos, que ha dicho que si no puede es porque el PP "la blindó en 1996 y 2007". Vox defiende que la AVL "supone la imposición de la lengua catalana" y "no el valenciano que todos conocemos". En el borrador ya se incluye destinarlas la reducción del presupuesto a unas "jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana" así como a la reforma de la sede de la organización Lo Rat Penat.

La enmienda adicional supondría reducir en un 90% sus gastos corrientes y eliminar totalmente las inversiones, lo que según desde la AVL es "ilegal" ya que deja sin recursos a la asociación y por lo tanto "inoperativo el mandato estatutario que ordena a la Acadèmia la función de determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano". "Es un atentado contra la AVL", dijo Mas.

Por último, otro de los puntos más calientes es la reducción a los sindicatos y patronal, que en total suman más de medio millón de euros. Por un lado, CCOO y UGT se llevan un recorte cada uno de 200.000 euros, mientras que la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) recibirá un recorte de 150.000 euros tras acordar PP y Vox un recorte adicional en las enmiendas de 100.000 euros que no estaban previstos. En este sentido, Salvador Navarro, presidente de la CEV, responsabilizó al Consell de aceptar los recortes y dijo que podrían entenderlos en un contexto de recortes, pero no con un presupuesto expansivo. "Es un contrasentido que mientras se esté pidiendo dinero al tiempo se esté recortando en subvenciones a sindicatos y a la propia patronal", dijo, y lamentó "una reunión previa con sindicatos y patronal".

Asimismo, Navarro criticó la gestión del Consell: "Es un sin sentido que con el mayor presupuesto de la historia, a junio no lleguemos para pagar a proveedores", llegó a criticar tras las críticas por no llegar el FLA y el peligro de impago a los servicios de la Generalitat. "Aquí no solo es una cuestión del Gobierno central, hay una responsabilidad del gobierno autonómico de destinar fondos finalistas a otras partidas que realmente no lo son. Ahí hay sectores que tienen un malestar", llegó a decir días después.

En este sentido, Susana Camarero, vicepresidente y portavoz del Consell, dijo que los recortes a patronal y sindicatos no deben dañar el diálogo social. "Yo confío, estoy segura, que vamos a mantener el diálogo social, venimos apostando por el diálogo social. El compromiso es serio y no tiene que ver con los ajustes presupuestarios. Tanto por su parte como por la nuestra vamos a mantener ese buen clima de diálogo social que hemos tenido", dijo tras el pleno del consell del 27 de mayo.