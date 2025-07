La Generalitat avisa: la situación de incertidumbre estatal impide planificar unos presupuestos "coherentes" para 2026

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha destacado que el desconocimiento sobre la transposición del Plan estatal fiscal y estructural 2025-2028 y la situación de prórroga presupuestaria en que se encuentra el Gobierno de España "generan una situación de incertidumbre sobre toda una serie de elementos fundamentales para poder diseñar una política presupuestaria coherente".

Así lo detalla Merino en la Orden de su Conselleria por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio de 2026.

Sobre las reglas fiscales establecidas en el ámbito estatal en el Plan fiscal y estructural 2025-2028, la Orden detalla que no se ha "concretado cómo se han de aplicar y distribuir los compromisos nacionales adquiridos. El nuevo modelo se basa en la planificación a medio plazo y el control del gasto primario. No obstante lo anterior, a fecha de hoy no se conoce la transposición al ámbito interno de ese nuevo modelo y, en consecuencia, como se adaptará a la especial estructura político-administrativa de nuestro país".

"Esta circunstancia, unida a la situación de prórroga presupuestaria en que se encuentra el Gobierno central, generan una situación de incertidumbre sobre toda una serie de elementos fundamentales para poder diseñar una política presupuestaria coherente", subraya.

A todo esto añade: "Un ejercicio más, el Gobierno central no incluye en la agenda política para el próximo ejercicio la necesaria reforma del modelo de financiación, ni, en su caso, la implantación de un fondo de nivelación que, transitoriamente, paliara las injusticias que el modelo actual tiene para muchas comunidades autónomas, incluida la valenciana".

Por otro lado, la orden "da continuidad a la voluntad de incorporar al presupuesto el análisis transversal bajo perspectivas tales como la de género y la de infancia y adolescencia".

Como criterios generales se establece que las consellerias y el sector público instrumental de la Generalitat han de revisar los recursos disponibles y ajustar los objetivos a alcanzar de acuerdo con el marco presupuestario 2026 con la finalidad de mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto público.

Los distintos órganos competentes remitirán a la Dirección General de Presupuestos la documentación correspondiente con anterioridad al 30 de septiembre de 2025.

La formulación de propuestas presupuestarias se ajustará a los criterios de optimización del número de programas presupuestarios, y contención y racionalización del gasto público.

En gastos de personal, tomará como referencia el coste anual estimado de los puestos adscritos a cada programa presupuestario a fecha 30 de junio de 2025, sin perjuicio de los cambios que se puedan producir en la estructura orgánica y funcional.