La Generalitat valenciana estudia tomar medidas para restringir la movilidad en las carreteras

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vuelto esta mañana a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que no realice ningún desplazamiento por las carreteras de la provincia de Valencia y Castellón. El jefe del Consell ha insistido en que es necesario que estas vías estén despejadas para que los servicios de emergencia puedan seguir con las labores de ayuda y también para que puedan llegar los productos de primera necesidad a las zonas afectadas por la DANA en la que, según la actualización realizada este viernes, asciende a 202 fallecidos.

En este sentido, ha dicho que si esta petición no surte efecto se está estudiando tomar medidas para restringir la movilidad en las carreteras, así como para los peatones. "Es muy importante que los que ya han salido vuelvan a sus casas, y que aquellos que no lo han hecho aún, no salgan", ha señalado el presidente, quien ha insistido en que en este momento las vías son necesarias para que pasen los servicios de emergencia y de suministros de alimentos básicos.

En este sentido, ha informado de que ya existen puntos de distribución de estos productos, en colegios y polideportivos y se está informando a los municipios de cuáles serán esos puntos.

"Están en estos momentos ya habilitados en Catarroja, Picanya, Paiporta, Sedaví, Torrent, Utiel, Chiva, Alfafar y en Massanassa y en el resto de municipios afectados se están activando".

Ha pedido a las personas que están acudiendo de manera voluntaria a ayudar que esperen las indicaciones de la Generalitat, pues se quiere canalizar a través de un único punto.

Con respecto a cuál será la situación el próximo lunes cuando miles de personas tengan que volver a trabajar, haciendo uso de las carreteras, el presidente ha señalado que se trabaja "al minuto" y que son conscientes de que "nos encontramos en un viernes, sábado y domingo que van a ser cruciales" para la recuperación del estado de la situación, para lo cual ha vuelto a insistir en la necesidad urgente de que todo el mundo permanezca en casa.