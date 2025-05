La Generalitat valenciana da un nuevo toque de atención al Gobierno: "Tenemos el mismo riesgo que el día de la dana"

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha lamentado este miércoles el retraso en el que, a su juicio, está incurriendo el Gobierno central a la hora de afrontar las obras para prevenir nuevas riadas y ha asegurado que hoy "corremos el mismo riesgo que el pasado 28 de octubre".

"Las obras de canalización que hay que hacer ya se sabían, porque están todas previstas en el plan de cuenca y no se han hecho. Su tramitación sigue a paso ordinario y no estamos en una situación ordinaria. Tengo muchos reproches que hacer al Gobierno. No hemos avanzado ni un paso en hacer lo que sabemos que se ha de hacer", ha afirmado.

Martínez Mus ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, un acto en el que ha sido presentado por la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y al que han asistido, entre otros, los vicepresidentes del Consell, Susana Camarero y Francisco Gan Pampols, y las conselleras Nuria Martínez y Ruth Merino.

En su intervención, el conseller Martínez Mus ha explicado que más de la mitad del tiempo que lleva en el cargo lo ha dedicado a "recomponer lo que sufrimos el pasado 29 de octubre" y ha enumerado algunos de los principales hitos de esa reconstrucción.

Así, ha explicado que se han reparado 18 carreteras y 54 infraestructuras municipales, que el próximo 2 de junio se abrirá el acceso del circuito Ricardo Tormo y el puente que une Catarroja y Massanassa y que el día 10 empezará a funcionar el puente sobre la CV-36 que enlaza los polígonos de Aldaia, Alaquàs y Torrent con el baipás.

Ha reiterado su compromiso de reabrir toda la red de metro "con todos su servicios y frecuencias" el próximo 21 de junio y de terminar en verano la reconstrucción de las 123 depuradoras que resultaron dañadas en las riadas.

Pero "el mayor de los retos", según ha detallado, ha sido el de la gestión de los residuos, pues en solo una noche se generaron los mismos residuos que se producen en toda la Comunitat en cinco años.

Actualmente, ha explicado, ya no queda ningún punto de acopio local de residuos, y de los cinco puntos de transferencia habilitados ya solo funcionan tres.

En total, se han gestionado 800.000 toneladas de basura gracias a diversos contratos que han supuesto una inversión cercana a los 180 millones de euros.

"Desde la dana, el Consell ha gastado 2,8 millones de euros cada día para restaurar infraestructuras dañadas, y todo ello con recursos propios, sin contar con el Gobierno central, a costa de disparar nuestra deuda. Esto nos carga de razones para reclamar una financiación justa, un fondo de nivelación transitorio que maquille las diferencias y de forma inmediata un FLA extraodinario para garantizar los servicios públicos", ha agregado.

"Hemos aprendido que, aparte de las infraestructuras hidráulicas que necesitamos urgentemente y que no se aceleran, tenemos la necesidad de trabajar en una red de parques inundables, en colaboración con la UPV y la vicepresidencia para la reconstrucción, para crear corredores verdes desde l'Albufera hasta las zonas forestales", ha señalado el conseller.

Entre otros hitos, Martínez Mus ha destacado la revisión del PORN de l'Albufera, que saldrá a licitación en junio, y la redacción de la autorización ambiental de la gigafatoría de Sagunto.

Preguntado por las obras del Corredor Mediterráneo, el conseller ha señalado que no le satisface, porque se "posponen plazos de forma recurrente" y cree que esta infraestructura se verá afectada por la falta de Presupuestos Generales del Estado.

"Todavía estamos pensando por dónde coger el túnel pasante, no sabemos dónde estará la estación que condiciona ese túnel y empiezan ahora las expropiaciones para el nudo de La Encina... no avanzamos".

Por otra parte, ha lamentado que el Ejecutivo central no permita usar las 170.000 toneladas de arena que se prevén sacar en el dragado del puerto de Cullera para la regeneración de costas y que el Gobierno no se haya puesto en contacto con el Consell en relación con el proyecto de la ciudad de la industrialización de la vivienda que se proyecta en los terrenos de la ZAL del puerto de Valencia.

"Probablemente sea una buena iniciativa. No sé si es la ubicación idónea. Me gustaría sentarme -con alguien del Gobierno central- y verlo, porque no gusta que venga alguien a moverte los muebles sin pedir permiso", ha concluido.