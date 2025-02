Gobierno y Consell, en pie de guerra por el mando único el día de la dana

Conocer exactamente qué es lo que ocurrió durante las horas más críticas de la dana del pasado 29 de octubre está siendo toda una labor titánica en la que los distintos actores que estuvieron presentes eluden responsabilidades. Por un lado,la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé, cuestionó ayer que no se enviara la alerta masiva a la población hasta que no llegó al Cecopi el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asegurando que había un mando único y que su responsabilidad era coordinar las agencias estatales.

Por otro, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, aseguró que la propia Bernabé ha tardado «cuatro meses en reconocer que su responsabilidad era movilizar todos los recursos disponibles de la Administración del Estado en la Comunitat», por lo que le instó a «dar explicaciones de por qué no funcionaron» durante la dana.

La también portavoz del Consell reclamó explicaciones sobre lo que sucedió y le pidió que asuma «su papel como parte del Cecopi y de su comité de dirección que ella codirige y que adopta las decisiones de forma colegiaday coordinada para mejor gestión de la emergencia».

Cabe recordar que el viernes la Generalitat remitió a la jueza de Instrucción de Catarroja, que investiga los hechos del día de la dana, que a las cinco de la tarde se constituyó el Cecopi, indicando que fue la exconsellera Salomé Pradas quien asumía la dirección del Plan contra inundaciones, y a quien correspondía dar la orden para que se enviara el mensaje «Es-Alert» a la población. Según la Generalitat, Pradas tomó esta decisión en su condición de directora dentro de un Comité en el que también estaba la delegada del Gobierno.

«Bernabé debe explicar por qué la Confederación Hidrográficadel Júcar no informó del aumento descomunal del caudal del barranco del Poyo durante dos horas y media de silencio letal, y por qué no se cortó el tráfico en las vías clave de la red de carreteras del estado, como hicieron por la mañana en la zona de Utiel», reprochó Camarero.

«Por qué no cortaron la A-3 a la altura de Chiva, el ByPass y la pista de Silla en la A-7, por qué no paralizaron las cercanías y la alta velocidad y, sobre todo, por qué no activó a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante días en los que los afectados sufrían robos y pillajes en sus casas», ha indicado Susana Camarero.

«¿Bernabé sabía lo que estaba pasando como jefa de la CHJ y de la Aemet en la Comunitat Valenciana y no lo trasladó?, ¿la delegada o el resto de representantes de los organismos estatales alertaron de lo que estaba pasando?», se preguntó la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Además, también inquirió por si «el nerviosismo y la crispación que demuestra en cada declaración es para intentar tapar la inacción de su Gobierno, que está tan lejos de los valencianos como Pedro Sánchez, que huyó en Paiporta el 3 de noviembre y ya no ha vuelto para estar con los afectados».

Bernabé, por su parte, indicó que estuvo en conversaciones con la Guardia Civil para que intentara llegar a aquellos municipios «donde sabíamos que no había nada de cobertura, para que pudieran tener la información ante una avenida masiva por la rotura de Forata o por las circunstancias que se estaban dando en ese momento».

«Todo esto saldrá porque había decenas de personas conectadas y presenciales en el Cecopi. Y estos son los hechos y las realidades que sucedieron y que se contarán donde se tengan que explicar y donde se tengan que contar», aseveró. «Mi móvil está a disposición de todos para que puedan ver a qué me dediqué, a seguir llamando a alcaldes, preguntándoles cómo estaban y cuando llegó el momento pedir, por favor, que enviaran cuanto antes el mensaje que habían decidido enviar, que lo mandaran a toda la provincia y no solo a la Ribera Baixa», dijo la delegada del Gobierno.