El Gobierno Local condena el asalto al pleno de Alicante por parte de los Bomberos

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha expresado su “total rechazo y condena” de la actitud “violenta y agresiva” de un grupo de bomberos “que han intentado asaltar el salón de plenos” durante la sesión ordinaria celebrada este jueves, al tiempo que ha destacado que existen “múltiples formas alternativas y pacíficas de entregar al alcalde un escrito reivindicativo sin caer en ese tipo de conductas amenazantes e intolerables”.

“Este violento intento de asalto al Pleno por un grupo de bomberos ha pretendido intimidar por la fuerza a la Corporación y nos avergüenza a todos”, ha recalcado Cutanda. “Hemos visto cómo esos bomberos han forcejeado de manera agresiva y violenta con un grupo de policías locales y han intimidado seriamente y puesto en riesgo la integridad física de los miembros de la corporación municipal, del público y de todos los presentes en la sesión plenaria”, ha añadido la edil.

La portavoz del Ejecutivo local ha destacado que “los bomberos saben perfectamente que existen diferentes cauces pacíficos para entregar sus reivindicaciones por escrito al alcalde Luis Barcala” y ha expresado su convicción de que “el conjunto de los bomberos de Alicante no son así; no son esos, una minoría violenta que no ha dudado en cargar contra la Policía y agredir a los agentes con violencia física y verbal”.