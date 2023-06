Hogueras de Alicante 2023: "Este año estoy convencida de que vamos a tener el lleno absoluto"

Toñi Martín-Zarco (Alicante; 1969) es la presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan desde septiembre de 2019. Vinculada al mundo de la fiesta en la Hoguera Port d’Alacant y Dama del Foc en 1992, es la primera mujer en ostentar el cargo. A las puertas de las Hogueras 2023, que se celebrarán en la ciudad entre el 20 y el 24 de junio, Martín- Zarco, como máxima dirigente de las fiestas está inmersa en los preparativos. De momento, ya ha tenido lugar el pregón y 700.000 bombillas led iluminan las calles como antesala de los días grandes.

Es la presidenta número 23 desde que existe la Federació de les Fogueres y la primera mujer…

Estoy muy contenta de ser la primera mujer que preside la Federación, espero que haya muchas más después, por supuesto; igual que en el mundo de la fiesta hay muchísimas presidentas y muchísimas mujeres que están en las juntas directivas de las comisiones de las Hogueras. Quiero destacar además que hoy en día nuestras belleas y damas, las representantes de nuestras fiestas, son mujeres muy preparadas que estudian y trabajan y que tienen un hobby que son las Hogueras, las fiestas de su ciudad. En ningún caso son mujeres florero; de hecho, la Bellea y las Damas del Foc son las representantes de las Hogueras y de Alicante, son nuestras abanderadas, nuestra imagen, y son mujeres muy bien formadas y preparadas.

Defina las Hogueras de Alicante para no iniciados…

Es una fiesta multitudinaria que se vive en la calle, antiguamente se quemaban los trastos viejos en la calle el día 24, día de San Juan, y ese el origen; hoy se queman los monumentos falleros. Es una fiesta muy abierta, muy participativa y se recibe a la gente que viene de fuera con mucho cariño. La mascletà a las 14.00 horas en la plaza de los Luceros es el momento del día en el que todo el mundo de la fiesta está ahí y es la manifestación de cómo se viven las Hogueras, que se disfrutan en la calle, con el buen tiempo, y durante todo el día, aunque luego estemos también por la noche reunidos en los racós.

Hay alicantinos que huyen de la ciudad por el ajetreo y molestias para el descanso que suponen las Hogueras y otros que reniegan de las fiestas. ¿Qué opina?

Puedo respetar que a la gente le gusten o no las Hogueras, los Moros y Cristianos, la Semana Santa… pero la fiesta oficial de nuestra ciudad son las Hogueras y es muy bueno para el comercio, para hoteles, para los que hacemos la fiesta y por supuesto para los artistas falleros que construyen las Hogueras; personas que realizan un trabajo artesanal que hay que conservar. A quién no le guste que no participe, pero que respete a quienes sí que nos gusta que somos la inmensa mayoría; algo que se refleja en cómo están de llenas nuestras calles cuando llegan los días de las fiestas.

Parece que este año va a ser el del lleno total y absoluto y además el día de San Juan cae sábado…

Sí, eso parece porque además el año pasado todavía había algo de temor por el Covid-19 y este año una parte de los días caen entre semana y otra, el 23 y 24, fin de semana; y eso está muy bien porque a la gente del mundo de la fiesta nos gustan los días de diario pero para recibir visitantes es mejor siempre el fin de semana. Así que este año, estoy convencida de que vamos a tener un lleno absoluto.

El alcohol y la fiesta… ¿considera que una parte de las Hogueras pierde su esencia por los excesos?

No, no estoy de acuerdo; la gente que viene de fuera, hace la fiesta que quiere y lo vive como quiere, pero la gente de las Hogueras y Barracas, los del mundo de la fiesta, está hasta las 3 o 4 de la madrugada en su racó pero al día siguiente se levantan y participan en los desfiles y otros actos; sí que es cierto que hay persona que viven la fiesta como si no hubiera un mañana, pero no es la gente censada en las Hogueras; ese es el matiz, no es lo mismo el que se une a una fiesta, sea esta o los Moros y Cristianos o cualquier otra, que las personas que están dentro, que sabemos los límites que hay y hacemos campaña de concienciación con el alcohol; eso lo tenemos muy claro.

Las mascletàs han viajado por los barrios de la ciudad, y eso es una novedad…

Sí, desde el mes de enero hemos estado realizando mascletàs por todos los barrios, un por mes, para recordar que llegaban Hogueras; es una novedad porque las mascletàs de Luceros, las que entran en competición, antes las asumía la Federació de Fogueres y este las asume el Ayuntamiento; entonces hemos empleado ese dinero en disparar mascletàs por todos los barrios y dar disfrute a otros vecinos que a veces no pueden bajar al centro y también se lo merecen.

Un mensaje para los alicantinos y visitantes de cara a las Hogueras de este año…

A todos les diría que abrieran bien los ojos, que disfrutaran de lo que hay en las calles que son los monumentos de las Hogueras que son las protagonistas de nuestras fiestas, que sepan valorar en cada momento del día lo que hay, que hay desfiles, que hay mascletàs, que hay ofrendas de flores…, que se den cuenta que Alicante tiene mucho que ofrecer y la fiesta es algo muy importante para nuestra ciudad. La gente que viene a Fogueres, repite, porque es unan fiesta muy participativa, es una fiesta donde nadie se siente fuera de lugar.

Acabamos de tener elecciones… ¿Cómo valoráis el resultado desde la Federació de Fogueres? ¿Cómo han sido sus relaciones con la corporación municipal saliente?

Nosotros siempre hemos tenido una relación excelente con el Ayuntamiento; todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos propuesto a la corporación saliente no hemos tenido ningún problema ni con el Ayuntamiento ni con la Diputación de Alicante ni con la Generalitat. Nuestro cometido, siempre, siempre es el beneficio para el mundo de la fiesta; para los foguerers y para los barraquers.