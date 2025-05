La manifestación contra la gestión del Consell en la dana llena las calles del centro de Valencia

Las calles de la ciudad de Valencia han vuelto a llenarse este jueves en la que ha sido la séptima manifestación contra la gestión que el Consell que preside Carlos Mazón realizó de la tragedia de la dana del 29 de octubre. La protesta ha coincidido con los siete meses que justo este jueves se cumplen de la riada y muchos valencianos han vuelto a mostrar su disconformidad con la forma en la que la Generalitat ha gestionado la tragedia. También ha cerrado el día de la huelga general convocada para este jueves y que apenas ha tenido incidencia en la Comunitat.

Así, las asociaciones de víctimas han encabezado la manifestación, cuya anterior convocatoria fue el 28 de abril, día que se tuvo que cancelar por el apagón que dejó a oscuras a todo el país.

"Una vez más estamos en tiempo de descuento. Carlos Mazón no ha dimitido y seguimos reclamando su dimisión, exigiendo su dimisión. Está de okupa, ocupando nuestra la presidencia de la Generalitat Valenciana", ha dicho Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29 de octubre. Álvarez, preguntada por el anuncio de la pasada semana del propio Mazón de que iba a reunirse con los afectados, ha afirmado que "hasta que no lo tengamos negro sobre blanco, nosotros no vamos a hacer ni la asamblea". "Después de siete meses no hay prisa. A partir de ahora mismo todo el mundo puede participar, que nos parece muy bien, que somos todas las asociaciones grandes defensorsas de la participación y del asociacionismo, pero ahora mismo puede participar hasta el que ha perdido un patinete. Es una sinvergüencería ponernos a todos, desde el que ha perdido un patinete o un tractor o a los afectados con una víctima, dos y hasta tres víctimas mortales una misma familia".

Para Mariló Gradolí, otra de las representantes de una de las asociaciones, "siete meses después todavía no sabemos qué hizo el presidente de la Generalitat después de su comida". "Siete meses después seguimos pidiendo su dimisión porque sigue mintiendo, porque no nos hace caso, porque no nos reconoce, porque no reconoce las historias de estas personas para los cuales después de siete meses no hay día bueno. Hay gente que nos levantamos y no hay un día bueno porque no tenemos paz y porque no nos ha llegado todavía la justicia", ha señalado al inicio de la marcha.

La protesta la ha encabezado una pancarta con el lema "Mazón dimisión" y la imagen del presidente boca abajo llevada por familiares de las víctimas y damnificados, y se han podido carteles con frases como "estamos aquí por vosotros” y “justicia” para sus familiares.