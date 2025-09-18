La manifestación contra Mazón por la gestión de la dana de septiembre confluirá en el Puente de la Solidaridad

La undécima movilización para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre convocada por entidades sociales y sindicales se celebrará el domingo 28 de septiembre con dos columnas, que saldrán de Paiporta y de Valencia para confluir en el bautizado como 'Puente de la solidaridad'.

Uno de los puntos de partida será la residencia de personas mayores de Paiporta en la que murieron ahogadas seis residentes.

A la misma hora saldrá otra columna desde el espacio cultural Rambleta de Valencia. En estas instalaciones más de 20.000 voluntarios se organizaron para reunir alimentos, productos de higiene y material de limpieza como botas y palas y hacerlos llegar a las zonas de la dana, según informa EFE.

El punto de encuentro de ambas columnas será el 'Puente de la Solidaridad', el nombre que se ha dado a la pasarela sobre el río Turia que conecta los barrios valencianos de Sant Marcel·lí y La Torre por donde un aluvión de personas cruzó a pie desde la capital los días posteriores a la tragedia para ayudar a los vecinos de localidades cercanas como Paiporta, Catarroja o Alfafar.

Tras concentración del pasado 29 de agosto se celebró en la plaza de la Virgen de Valencia, allí se leyeron los nombres de las personas fallecidas.

Precisamente, la jueza que instruye la causa penal sobre la dana acaba de pedir a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, los informes que haya efectuado sobre el fallecimiento de residentes en ese centro de la tercera edad de Paiporta, y también ha citado a declarar como testigo a la vicepresidenta primera y responsable de esa Conselleria, Susana Camarero.

Los convocantes han anunciado asimismo que la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana será el sábado 25 de octubre con motivo del primer año de la tragedia, que se cumplirá el 29 de octubre, día en que se celebrará el funeral de Estado por las 229 víctimas mortales en la Ciudad de la Artes y las Ciencias de València.

La primera manifestación para reclamar la dimisión del presidente se celebró en la capital valenciana el 9 de noviembre, once días después de la catástrofe que devastó gran parte de la provincia, con una asistencia multitudinaria, y a partir de entonces cada mes ha habido una manifestación en torno al día 29 con el lema 'Mazón dimisión'. Las cifras de participación han ido bajando, aunque con la proximidad del aniversario la previsión es que vuelvan a tomar fuerza.