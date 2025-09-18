Mazón oficializa la falta de sintonía con el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro

La Noche de la Economía Valenciana se convirtió, de manera inesperada, en el escenario perfecto para que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, hiciera oficial la inexistente sintonía que existe con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro. La pista del Roig Arena y buena parte de la grada central estaba repleta de empresarios y autoridades. Mazón, respaldado por todo su Consell y el Gobierno central, representado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Este último, que comenzó su jornada de trabajo en Valencia a las 12 de la mañana presidiendo la Conferencia Sectorial de Comercio en el Palau de la Generalitat, abandonó el pabellón antes de que Mazón clausurase la gala pues, según informaron desde la Delegación del Gobierno, tenía un acto a primera hora de este jueves en Madrid. Como suele ser habitual, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, acompañó al ministro. Lo que le debió resultar extraño a Mazón es que Salvador Navarro tampoco se quedase al final.

"Se han ido; si no, tenía previsto saludarlos, faltaría más", lamentó Mazón, que fue correspondido con aplausos de los invitados. "Y lo han hecho juntos", remarcó.

La afirmación llamó la atención de los presentes, pues si la relación entre ambos no pasa por su mejor momento, nunca antes Mazón había realizado en público un reproche tan fuerte.

Desde CEV, no entraron a valorar esta cuestión, aunque sí aclararon que Navarro tenía que asistir a una cena de la Asociación del Transporte Frigorífico de España que se celebraba en El Puig, tal y como figuraba en su agenda hecha pública y como, por cierto, conocía Cámara Valencia.

La intrahistoria

En el fondo de esta cuestión, varios empresarios consultados explicaban que Mazón tomó anoche el pulso a los apoyos que Salvador Navarro pueda tener en las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de noviembre. Este jueves está prevista la reunión de la junta directiva para ser informada de un adelanto en la convocatoria que el propio Navarro avanzó a los medios de comunicación la pasada semana.

Estas mismas fuentes afirman que tanto los tiempos como las formas han provocado cierto malestar entre los empresarios y ha propiciado la presentación de una candidatura alternativa a Navarro que, de volver a ganar, sumaría 18 años en el cargo. Así, se da por seguro que Vicente Lafuente presentará de manera inminente su candidatura. Lafuente es presidente de Femeval, la patronal del metal, y vicepresidente de CEV. Su intención sería aglutinar a los sectores primarios que son los que más descontento han manifestado con la presidencia de Navarro.

Por lo que respecta a la relación entre Navarro y Mazón, lo cierto es que la dana ha marcado un antes y un después. El presidente de CEV salió a desmentir que el 29 de octubre compartiera mesa y mantel con el jefe del Consell. Posteriormente se supo que la comensal fue la periodista Maribel Vilaplana.