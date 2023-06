El PP marca la primera línea roja a Vox en la Comunidad Valenciana: "No se puede pactar con un condenado por maltrato"

El candidato a la Presidencia del PP, Carlos Mazón, termina este martes la ronda de reuniones sobre su investidura. De momento, tanto PSPV como Compromís han ratificado que votarán "no" y, por tanto, los votos a favor de Vox son imprescindibles.

Mazón siempre ha defendido que su intención es gobernar en solitario, pero también Vox le ha advertido que sus votos no serán gratis. "Lo importante no es con quién sino para qué", dijo al día siguiente de las elecciones autonómicas.

Por si el escenario no fuese suficientemente complicado, el portavoz del comité de campaña del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha admitido este lunes que la condena por maltrato del candidato de Vox en la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, es una "línea roja" para el Partido Popular. A su entender, no debería dedicarse al "ejercicio activo de la política".

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha indicado que cualquier persona que haya tenido algún episodio relacionado con la violencia de genero o haya sido condenado por violencia, "en este caso violencia machista", es para el PP "una línea roja", en alusión a la condena de Flores en 2002 por violencia familiar contra su exmujer. En este sentido, Sémper ha asegurado que "obviamente alguien que es un maltratador" o ha sido "condenado por maltrato" no es "una persona que se debiera dedicar a la política". Según ha insistido, no debería dedicarse al "ejercicio activo" de la política.

Desde el PPCV insistían esta mañana en que ellos no han impuesto veto a nadie. "No imponemos cordones sanitarios a nadie" y esperan reunirse mañana martes con el candidato de Vox, Carlos Flores.

Desde Génova siempre se ha dado máximo autonomía a los territorios para los pactos postelectorales, visto que el PSOE no tiene ninguna predisposición a permitir investiduras de candidatos populares en las autonomías. No obstante, eso no quita que la preferencia sea evitar a Vox a toda costa y Sémper siempre ha sido una de las voces que más énfasis ha hecho en esa idea.