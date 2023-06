Los socialistas valencianos rechazan la abstención a Mazón pese a ofrecerle 35 puntos de acuerdo

El PSPV no ha variado su discurso. Los socialistas valencianos no se abstendrán para permitir que Carlos Mazón (PP) sea presidente de la Generalitat valenciana. Esta mañana se ha celebrado en Les Corts la primera reunión convocada por los populares para buscar los apoyos necesarios. La convocatoria iba dirigida al presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, que ha optado por enviar a tres personas en lo que se ha denominado "comisión negociadora".

El encuentro ha durado más de una hora pese a que no ha habido negociación.

Por parte del PSPV han estado el conseller en funciones de Hacienda, Arcadi España, la de Obras Públicas, Rebeca Torró, y la diputada socialista María José Salvador.

En la parte popular, además a Mazón ha participado Miguel Barrachina y Juan Francisco Pérez Llorca.

España ha defendido que "no se entendería" la abstención del PSPV porque los socialistas y los populares tienen "diferencias confrontadas" en muchos aspectos de su gobierno. "Los ciudadanos han apostado por una mayoría conservadora y quieren que los socialistas seamos la alternativa", ha insistido.

Sin embargo, los populares han asegurado que han encontrado 35 puntos de acuerdo entre los programas de ambos partidos y son estos, precisamente, los que han ofrecido para demostrar que, efectivamente, la petición de abstención tiene una base real. Entre estos, Barrachina ha remarcado la necesidad del cambio de financiación, cuestiones como el agua o económicas. Además ha advertido de la inconsistencia de Vox. "No te apoyo porque te vas con Vox, pero no te apoyo para que no vayas con Vox".

Los populares han insistido en que su intención es conformar un gobierno transversal, por lo que van a seguir la ronda de contactos prevista con Compromís y con Vox.

(Seguirá ampliación)