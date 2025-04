Mazón asegura que habló con Pradas "durante todo el día" el 290 y atendió otras llamadas

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que el 29 de octubre habló con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, "durante todo el día" y que el tiempo que estuvieron sin comunicación, previo al envío del mensaje Es-alert, atendió llamadas "de muchas personas".

Mazón, en declaraciones a los periodistas en Algemesí (Valencia), uno de los municipios afectados por la dana, ha señalado que quiere ser "respetuoso" con el proceso judicial aunque, ha añadido, no le "faltan ganas" de responder a "muchas mentiras y muchos intentos de mantener bulos que afortunadamente ya se están cayendo por su propio peso".

Según el registro de llamadas aportado por Salomé Pradas al juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa sobre la gestión de la dana sobre sus conservaciones con Mazón, hay dos llamadas canceladas a las 19.10 y 19.36, una entrante a las 19.43 (de 48 segundos) y otra entrante a las 20.10 (de un minuto). El mensaje Es-alert se envió a las 20.11 horas. El registro de llamadas recoge otras conversaciones de Pradas con Mazón en otros momentos del día.

"Tengo muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, entre otras, la que ha mantenido durante seis meses que yo estaba incomunicado", ha añadido.

El presidente ha considerado asimismo que se ha demostrado "perfectamente que no solamente no estaba ilocalizado ni ilocalizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar".

Preguntado sobre el tiempo que estuvo sin hablar con Pradas, según el registro aportado por la exconsellera a la jueza, ha aseverado que durante ese tiempo también pudo "hablar y responder y atender llamadas de muchas otras personas".

Y sobre si ratifica que estaba en el Palau de la Generalitat cuando Salomé Pradas intentó hablar con él sin éxito, ha respondido: "pues claro", y ha insistido en que habló con la entonces consellera de Justicia e Interior "a lo largo del día" y "ha quedado creo que ya bastante claro", y son documentos "que están en el proceso" judicial.

"Veo algunos demasiado nerviosos y esos nervios los está llevando a cambiar de versiones y a no respetar el proceso. Yo sí que lo voy a hacer", ha dicho.

Ante la reiteración de los periodistas sobre por qué no habló con Pradas la tarde del día de la dana hasta las 17:30 horas ha señalado: "parece lógico que si el Cecopi empieza a las cinco empecemos a tener algo de información del Cecopi a partir de las 17:30. Me parece lógico y normal".

Y respecto a si va a entregar el listado de llamadas que realizó y recibió, ha respondido que no cree que "haya habido nadie que haya hecho más pública la cuenta de sus llamadas, de su estado, hasta incluso de la hora a la que llegué al Cecopi".

"Nadie ha dado tantas cuentas públicas como hemos dado nosotros, por tanto creo que es bastante evidente todo lo que estamos haciendo", ha añadido.

Borrado de imágenes

En relación con el borrado de las imágenes grabadas por las cámaras del Palau de la Generalitat el 29 de octubre y no las del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), después de que trascendiera una fotografía de su llegada al centro a las 20:28 horas, ha señalado que el Cecopi "tiene unas normativas de seguridad y de primera emergencia claras", al igual que la Generalitat y los edificios públicos, que "además aclara perfectamente el informe de la Policía autonómica".

También se le ha preguntado a Mazón por un informe del director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Luis Gomis, remitido a la jueza de Catarroja, en el que señala que los agentes medioambientales de la Generalitat se pusieron a disposición, porque así estaban obligados por la normativa autonómica, de la Agencia de Emergencias, para el seguimiento de caudales en zonas inundables como el barranco del Poyo.

Mazón ha señalado al respecto que la competencia a la hora de vigilar los barrancos es "en primer lugar, del Gobierno de España, a través de la Confederación" y en segundo lugar "de los ayuntamientos".

"La disposición a colaborar siempre tiene que ser de todo el mundo, más allá de las competencias", ha agregado.