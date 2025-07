Mazón tras el desafío de Camps al anunciar su candidatura: "Tiene todo mi respeto"

El desafío político que lanzó ayer el expresidente Francisco Camps al presidente Carlos Mazón al anunciar su candidatura a liderar el Partido Popular de la Comunitat Valenciana no ha hecho cambiar la opinión y el discurso del jefe del Consell.

Ayer dijo que tenía su respeto "diga lo que diga y haga lo que haga" y hoy ha suscrito esas mismas palabras. "Lo dije ayer, lo digo hoy y lo diré siempre: como presidente del PPCV y presidente de la Generalitat, el presidente Camps va a seguir teniendo mi máximo respeto diga lo que diga y haga lo que haga. Es lo mismo que dije ayer y cuantas veces me preguntéis diré lo mismo porque no he cambiado mi manera de pensar", ha dicho Mazón, que ha querido dejarlo claro repitiendo la frase: "Insisto, el presidente Camps tiene todo mi respeto, lo ha tenido, lo tiene y lo va a seguir teniendo. Tiene todo mi respeto".

Este miércoles, Camps anunció su intención de volver a la primera línea de la política tras haber dicho en las últimas semanas que el PPCV había "perdido fuelle". "Quiero volver a ser el presidente del PP de la Comunitat Valenciana", dijo, y fue más allá. "Este proyecto político nace para liderar no solo el partido en la Comunitat Valenciana, obviamente, nace para liderar el futuro de este territorio".

Ayer dijo que ofrecía su "absoluta lealtad a Alberto Núñez Feijóo y su proyecto político", pero le reprochó que a la delegación del PPCV en el último Congreso nacional dijera de "todo el partido": "¿No os parece lealtad que mi presidente nacional dijera el fin de semana que allí estaba todo el PP valenciano y no estaba yo, ni los que construimos el partido, y no he dicho nada?"

A quien no le ha brindado esa lealtad es al propio Mazón. Al principio el Consell evitó las críticas, con solo algún sector disonante como el presidente de la diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien dijo que "no hay que mirarse al ombligo", a lo que Camps contestó que Mompó busca suceder a Mazón.

Una vez anunciada su cena de anoche con simpatizantes, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, sí atizó a Camps: dijo que "no estaba midiendo bien los tiempos" y deslizó que no debería poner en duda a Mazón por la dana como no lo hicieron con el "caso de los trajes".