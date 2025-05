Mazón dice que "bajo ningún concepto" se esperó su visto bueno para enviar la alerta dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este viernes que "bajo ningún concepto" el día de la dana se esperó a que diera su visto bueno para enviar a la población el mensaje de alerta que finalmente llegó a los móviles de la provincia de Valencia a las 20:11 horas.

Así lo ha señalado en referencia a la declaración judicial de uno de los técnicos de Emergencias que envió el mensaje, quien afirmó que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas insistió en que no se enviara ningún texto sin su aprobación, y preguntado sobre si el tiempo que se esperó fue para que diera su visto bueno.

Preguntado también por el último auto de la jueza que instruye la causa penal de la dana, que atribuye una "grosera negligencia" a los ex altos cargos investigados, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, Mazón ha afirmado que no hace "calificaciones, ni mucho menos descalificaciones", de los autos judiciales ni de los jueces y juezas.

"Yo no soy Félix Bolaños, yo no soy Pedro Sánchez, yo no pertenezco al Gobierno de España y yo sí respeto las declaraciones de los autos, sí que respeto los procesos judiciales y sí que respeto a los jueces", ha aseverado el president.

Mazón ha afirmado que cree en la separación de poderes, en el respeto a la justicia y en la independencia de los procesos, lo que le diferencia "extraordinariamente del Gobierno de España, que no hace más que calificar y que no hace más que descalificar" a jueces y procesos.

"Es una clara diferencia que yo voy a mantener, porque me siento muy orgulloso de ser tan diferente del Gobierno de España que no hace más que vilipendiar al sistema judicial español", ha insistido el president, quien ha incidido en que no le han escuchado ni le escucharán nunca calificar autos o a jueces.