Mazón y Sánchez abren una nueva etapa de la guerra del agua

La historia se repite, aunque con diferentes protagonistas. A media mañana de ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmaba a EFE la visita a la desaladora de Torrevieja, una de las plantas más grandes de Europa y que, por tanto, puede convertirse en una infraestructura clave dentro de la estrategia contra la sequía.

Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha recibido ni comunicación sobre este acto ni obviamente, invitación. «Me hubiera gustado saberlo y haberle podido acompañar», dijo ayer el jefe del Consell.

Además, el Ministerio de Transición Ecológica confirmó ayer su intención de ampliar de 80 a 120 hectómetros cúbicos la capacidad de esta planta. La inversión prevista suma 62 millones de euros y el plazo de ejecución es de 48 meses. En la actualidad, la planta de Torrevieja abastece al consumo de boca del sur de la provincia de Alicante y del entorno de la Región de Murcia, es decir, a alrededor de 440.000 personas.

Esta planta comenzó a proyectarse en 2004, tras la derogación del trasvase del Ebro que ordenó la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Entró en fase de pruebas en 2013 y recibió numerosas críticas por parte del PP que denunció que el programa AGUA de Narbona no había sido efectivo.

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tendrá la oportunidad de abordar esta y otras muchas cuestiones el próximo lunes. Se reunirá con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar el traslado de agua con barcos desde la desaladora de Sagunto hasta Barcelona. Así lo anunció el presidente tras mantener una reunión con el Foro Agrario para abordar las principales reivindicaciones del sector.

Mazón explicó que la Comunitat Valenciana está haciendo «un ejercicio de responsabilidad extraordinario bajo el paraguas de recordar que el agua es de todos, en España no tenemos que depender de si llueve o no porque hay agua suficiente para todos, lo que no hay son políticos dispuestos a reconocer que esa distribución se puede hacer». Por ello, indicó que quiere «volver a interpelar al Gobierno» para pedirle ese rigor y solidariad con el agua.

Y la ocasión será durante la reunión del próximo lunes, un encuentro que, dijo Mazón, lleva esperando «toda su vida», puesto que una de sus princiapales luchas ha sido la de conseguir el agua para la Comunitat. Señaló que interpelará a la ministra por los «caudales políticos» interpuestos en el trasvase Tajo-Segura, incluso en contra de los criterios de los técnicos del Ministerio.

«Todos los ríos tienen que tener un caudal ecológico, el Segura también», señaló, pero se preguntó por qué el caudal ecológico del Tajo tiene que ser el que diga el Ministerio y no los informes técnicos. El presidente aseguró que acude a la reunión «con la intención de elevar el discurso para intentar solucionar el problema, a eso vamos porque del choque no sacamos nada, pero de la rendición tampoco».

Por supuesto, la principal reivindicación será la de la eliminación de dichos «caudales políticos», que no cuentan con un solo «informe técnico que los avale».