Mazón abordará el lunes con Teresa Ribera el transporte de agua con barcos hasta Barcelona

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado hoy que el lunes de la semana que viene se reunirá con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar el traslado de agua con barcos desde la desaladora de Sagunto hasta Barcelona. Así lo ha anunciado el presidente tras mantener una reunión con el Foro Agrario para abordar las principales reivindicaciones del sector.

Mazón ha explicado que la Comunitat Valenciana está haciendo "un ejercicio de responsabilidad extraordinario bajo el paraguas de recordar que el agua es de todos, en España no tenemos que depender de si llueve o no porque hay agua suficiente para todos, lo que no hay son políticos dispuestos a reconocer que esa distribución se puede hacer". Por ello, ha indicado que quiere "volver a interpelar al Gobierno para el rigor y la solidariad del agua".

Ha asegurado que la reunión con la ministra lleva esperándola "toda su vida", puesto que una de sus princiapales luchas ha sido la de conseguir el agua para la Comunitat. Ha señalado que interpelará a la ministra por los "caudales políticos" interpuestos en el trasvase Tajo-Segura, incluso en contra de los criterios de los técnicos del Ministerio. "Todos los ríos tienen que tener un caudal ecológico, el Segura también". El presidente ha asegurado que acude a la reunión "con la intención de elevar el discurso para intentar solucionar el problema, a eso vamos porque del choque no sacamos nada, pero de la rendición tampoco".

Por supuesto, la principal reivindicación será la de la eliminación de dichos "caudales políticos", que no cuentan con un solo "informe técnico que los avale".

Con respecto a la visita mañana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la desaladora de Torrevieja, Mazón ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación al respecto, ni se ha requerido su presencia. "Me hubiera gustado saberlo y haberle podido acompañar", ha señalado Mazón.