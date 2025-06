Éste es el municipio de la provincia de Alicante más "british" que suma cuatro mociones de censura

La población alicantina de San Fulgencio desalojará este jueves al PP de la alcaldía a beneficio del PSPV-PSOE en una moción de censura, la cuarta del siglo que vive este tranquilo y turístico municipio conocido por tener el doble de vecinos súbditos del Reino Unido sobre los nacidos en España.



Tras las de 2003, 2004 y 2007, la moción de censura de esta semana en San Fulgencio se produce por el cambio de bando de un independiente hasta ahora en el equipo de gobierno popular. Será, además, la novena que se registra en la Comunidad Valenciana desde las últimas elecciones municipales, y la primera en la provincia de Alicante.



El próximo jueves a las 12 horas, al alcalde popular José María Ballester tendrá que entregar la vara de mando al socialista José Sempere, que ya fue alcalde de 2019 a 2023, gracias al respaldo de un concejal de un partido independiente que hasta ahora era socio del equipo de gobierno del PP, el belga Alain Franz Vandenbergen, que llevaba Parques, Jardines, Residuos, Hacienda y Fraudes en el Agua Potable.



El candidato del PSPV-PSOE sumará 7 de los 13 concejales de la corporación mientras que la oposición se quedará con los cinco del PP y el hasta ahora compañero del edil belga en el Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN).



No es la primera moción de censura del siglo en San Fulgencio, especialmente en el convulso mandato 2003-07 cuando hubo dos, la primera presentada el 28 de noviembre por Josefa Mora, del PP, con el apoyo de independientes y un edil proveniente del PSPV-PSOE para desbancar a Mariano Martí, de la agrupación local APSFU.



La popular solamente duró 80 días en la alcaldía ya que Martí lideró una nueva moción presentada el 16 de febrero de 2004 con el apoyo de socialistas y un tránsfuga del PP para volver a la presidencia de la corporación.



En el siguiente mandato, de 2007 a 2011, San Fulgencio protagonizó la primera moción de censura en la Comunidad Valenciana tras las elecciones municipales, menos de medio año después de los comicios, que hizo en octubre alcaldesa a la socialista Trinidad Martínez con el apoyo de partidos independientes en perjuicio de la popular Josefa Mora.



En lo que se lleva del mandato 2023-27 ha habido mociones de censura en Vilafamés (Acord Per Guanyar al PP), Monserrat (PP a PSPV), y Vinaròs (PVI a PSPV), en 2023; Albaida (PP a Acord Per Guanyar), Sueca (SxD a PSPV), Requena (PSPV a PP) y Chiva (PSPV a PP), en 2024; y Barxeta (PP a EUPV: Endavant) este mismo año.



A pocos kilómetros del Mediterráneo entre Guardamar y Torrevieja, San Fulgencio está considerado por muchos como el pueblo español 'más inglés' con un censo de unos 9.500 habitantes donde los británicos son el doble que los nacidos en España, 4.000 por unos 2.000, en un padrón con súbditos de 71 nacionalidades diferentes donde también destacan los belgas y alemanes.