Ya es oficial: el BOE publica el cese a petición propia de Mazón como presidente de la Generalitat

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el cese a petición propia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, tras su dimisión el pasado lunes.

"Vengo en declarar el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como President de la Generalitat Valenciana", reza el real decreto 1025/2025 de 5 de noviembre.

Mazón anunció el pasado lunes su dimisión como presidente de la Generalitat, un año después de la dana en la que murieron 229 personas en Valencia y tras pedir perdón por los "errores" de su gestión, y asegurar que ya no podía más.

El detonante de su decisión fue el funeral de Estado que tuvo lugar en Valencia, donde las víctimas de la dana le abuchearon y pidieron su dimisión, hecho que llevó al ya presidente en funciones a afirmar que se hacía cargo y que no dejaba de reflexionar.

Tras conversar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Mazón compareció ante los medios el lunes para anunciar su dimisión, asegurando que la Generalitat necesita "un nuevo tiempo" y admitiendo que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo".

De momento, Carlos Mazón permanecerá como presidente en funciones hasta que PP y Vox acuerden el nombre de la persona que le sustituirá al frente de la Generalitat valenciana o, en caso de no llegar a acuerdo, hasta que se celebren elecciones y se proclame un nuevo presidente.