Los padres valencianos votarán por primera vez la lengua base de sus hijos en el colegio

El procedimiento de consulta a los representantes legales del alumnado para elegir la lengua base de preferencia, valenciano o castellano, aplicable a partir del curso escolar 2025-2026 se iniciará el 25 de febrero, tras la publicación este lunes de la orden que lo regula por parte de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) publica la orden este lunes, de conformidad con lo que establece la Ley de libertad educativa de la Generalitat.

Esta orden será de aplicación en todos los centros públicos y privados concertados que impartan el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.

La consulta regulada en la presente orden tendrá como finalidad determinar, para cada centro docente y nivel objeto de la consulta, el porcentaje de representantes legales del alumnado que opta por cada lengua cooficial como lengua base, valenciano o castellano.

La consulta sobre la preferencia de lengua base estará abierta para la participación por parte de los representantes legales, exclusivamente por medios telemáticos, desde el día 25 de febrero de 2025 a las 9 horas hasta el día 4 de marzo de 2025, a las 14 horas.

Se podrá participar en la consulta para elegir la lengua base, valenciano o castellano, para cada uno de sus hijos/as matriculados en el centro y será suficiente con que vote un representante legal por cada uno.

La lengua base será la lengua que tendrá un mayor peso y una mayor presencia en la enseñanza, y en su caso, la que se utilizará para que el alumnado aprenda a leer y escribir.

Para poder participar en la consulta y votar, hay que acceder a la web de la Secretaría Digital: https://consulta.gva.es, seleccionar al hijo, introducir el Número de Identificación del Alumnado (NIA), que podrá encontrar en la ficha de los datos de su hijo/a.

En caso de no participar en la consulta, el centro en virtud de su autonomía asignará al alumno/a una u otra lengua base según el resultado obtenido.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha destacado que se trata "de la primera consulta de estas características que se realiza en la Comunitat Valenciana".

"Se acabó el tiempo en que la Administración decidía la lengua en que estudiaban los niños y niñas de la Comunitat Valenciana. La planificación lingüística se va a hacer, por primera vez, a partir de la voluntad expresada por las familias. Esta consulta les da voz y capacidad de decisión y el resultado de la consulta será lo que ellas decidan", ha añadido.

Censo y periodo de alegaciones

Previamente al inicio de la consulta se publicará en cada centro educativo un censo provisional de familias con derecho a participar y habrá un periodo de alegaciones para que las familias puedan corregir sus datos si se detecta algún error hasta la publicación del censo definitivo con el listado de progenitores que pueden participar en la consulta.

"En cualquier caso, el sistema va a ser equilibrado, con una diferencia del 20 % entre una lengua y otra. Se trata de que todo el alumnado tenga un dominio del castellano y valenciano al finalizar la etapa educativa obligatoria", ha indicado Rovira.

El conseller ha animado a las familias a que participen en la consulta "con absoluta libertad" y elijan la lengua que prefieran.

"La Administración es neutral y no opina ni se decanta por ninguna opción. La voz de las familias es la clave de este proceso", ha concluido.

Ataque al valenciano

Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes, PSPV y Compromís, consideran que la elección de la lengua base para el curso 2025-2026 es un "ataque al valenciano" y la publicación este lunes del inicio de su procedimiento trata de "ocultar" la "desastrosa" gestión del conseller en la dana.

El portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts, José Luis Lorenz, ha acusado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de "aplicar una ideología ultraconservadora y atacar la lengua que identifica al pueblo valenciano" con la consulta sobre la lengua base en los centros educativos.

"Estamos ante una consulta que es un ataque al valenciano por parte de Mazón quien aunque ya no gobierna con la ultraderecha sigue aplicando la agenda ultra en la Comunitat Valenciana", ha asegurado.

Los socialistas han explicado que con esta propuesta los directores y directoras "ya no tendrán en cuenta criterios pedagógicos a la hora de hacer grupos sino que primará la elección de una lengua frente a la elección pedagógica".

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha asegurado que la consulta "no tiene nada a ver con la libertad educativa. Lo que se pretende es que una parte del alumnado no aprenda una de las dos lenguas oficiales y habrá decenas de miles de familias que no tendrán la opción elegida, mayoritariamente las familias que eligen enseñanza en valenciano".

"Esta orden se votará la primera semana de marzo y esto dificultará mucho la matrícula en los centros educativos. Lo que pretende es que se hable de otra cosa, que no se hable de las responsabilidades de gestión de la dana", ha añadido.

A su juicio, no quieren que se hable del incumplimiento de la sentencia del TSJCV que obliga a la Consellería a incorporar 1.900 docentes en los centros educativos. "Se pretende despistar, nuevamente, con una batalla lingüística en el corazón de la educación", ha afirmado.