Paiporta asume que la reconstrucción de la dana se alargará hasta 2031

Es acudir al Ayuntamiento de Paiporta y darse cuenta uno de que la dana es todavía una realidad palpable más de ocho meses después de aquel fatídico 29 de octubre. La rotonda previa a la llegada ya no existe conforme siguen trabajando las máquinas en el barranco del Poyo, una garganta enorme que ahora divide todavía más ambas partes del pueblo. Cruzar de un lado a otro es todavía complicado: de los tres puentes solo hay uno hábil, con otro habilitado solo para vehículos no pesados y en una dirección.

Paiporta fue el municipio más afectado por la dana, el que más víctimas mortales tuvo con 56 de las 228 y, según ha afirmado el alcalde, uno de los que más tardará en completar la reconstrucción. Vicent Císcar (PSPV-PSOE) tomó cargo oficialmente como primer edil la pasada semana tras la renuncia de su predecesora, Maribel Albalat, por motivos de salud, y en un repaso este martes ante los medios de comunicación sobre la situación del municipio ha afirmado que "es posible que estemos hablando de un horizonte de 2031" para la finalización de la reconstrucción.

Paiporta es el municipio que más dinero ha recibido de la financiación estatal con 201,5 millones de euros, pero por el momento solo se han presentado 10 memorias por valor de 32 millones y se están ultimando otros 14 proyectos de 38 millones de euros. Es decir, no llega a un 35% del total. Y esto, ha recordado el alcalde, es solo la documentación inicial. "Solo en el procedimiento administrativo necesario de terminar con las memorias, encargar los proyectos y adjudicar las obras es posible que hablemos de un año y medio", ha asegurado el alcalde, que ha dicho que eso sí algunos edificios como la biblioteca o el auditorio comenzarán antes.

Por el momento, Paiporta se centra en tener un plan director de la reconstrucción que han encargado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Comunidad Valenciana (CICCP) "para ir definiendo las zonas y establecer un orden, porque no podemos obrar en todos los barrios a la vez". Císcar ha asegurado que hasta que no tengan el plan definitivo no podrán tener un cronograma, pero asumió que al ser el pueblo con más por reconstruir, se extenderá del plazo inicial de 2028 marcado por el Gobierno de España para ejecutar los proyectos municipales.

Prácticamente todo el pueblo tiene que rehacerse. "Paiporta se tiene que reconstruir, hay que reurbanizar todas las calles porque están muy deterioradas", dijo. En este sentido empezarán por desatascar la red de alcantarillado tras la firma de la subvención del Gobierno a Global Ómnium por valor de 37 millones de euros.

Conforme vayan abriendo las calles para cambiar las tuberías, irán rehaciendo el pueblo. "Después viene el asfalto, aceras nuevas, alumbrado público... para que os hagáis una idea, en Paiporta se rompieron más de 800 farolas, prácticamente un 70% del total", y "se perdieron 600 contenedores de reciclaje"