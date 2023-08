Pega a varios policías tras dar positivo en drogas en Elche, "os pegaré un tiro cuando os vea por la calle"

Dio positivo en un control de drogas y comenzó a amenazar y agredir a los agentes. Estos son los motivos por los que la Policía Local de Elche acabó deteniendo a un hombre de 57 años.

El cuerpo policial, que ha informado hoy del suceso ocurrido el pasado 19 de julio, ha explicado que agentes estaban realizando controles aleatorios cuando observaron a un vehículo que, al ver la presencia policial, frenó bruscamente, dio marcha atrás y aparcó.

Tras ello, los agentes se acercaron al vehículo y, tras detectar una actitud evasiva del conductor, le realizaron la prueba de detección de drogas, dando positivo en varios tipos de sustancias, por lo que inmovilizaron el vehículo.

En ese momento, el conductor amenazó a los agentes: "No os vais a llevar el coche porque no me da la gana, esto lo voy a arreglar yo con una pistola y cuando os vea por la calle os voy a pegar un tiro", dijo el conductor.

Así, uno de los agentes intentó calmarlo, volviendo a explicarle el motivo de la inmovilización, pero el conductor propinó un manotazo en la cara a uno de los actuantes, fracturándole las gafas, lo que obligó a los agentes a reducir al hombre, que no obstante provocó lesiones de carácter leve a otros policías por su resistencia activa.

El varón, de 57 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.