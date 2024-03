El PP pide investigar la rama valenciana del "caso Koldo"

El PSPV ha defendido este martes las contrataciones realizadas por el Gobierno presidido por Ximo Puig durante la pandemia, mientras el PP ha insistido en la necesidad de investigar las posibles irregularidades y conocer el alcance del llamado caso Koldo en la Comunitat Valenciana.

Así lo han señalado los síndics de los diferentes grupos parlamentarios en Les Corts, en relación a las últimas informaciones aparecidas sobre la posible implicación del Consell de Puig con algunos de los miembros de la trama de Koldo García, asesor del ex ministro y diputado por Valencia José Luis Ábalos, y la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

El PSPV justifica la urgencia del momento

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha afirmado que su partido está dispuesto "a investigar todo lo que haga falta", pero ha pedido coherencia al PP y que vote a favor de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para que se investigue la compra de mascarillas en todas las comunidades autónomas.

Muñoz ha considerado que hablar de empresas fantasma en este caso es "faltar a la verdad" y "desconocer lo básico en tráfico mercantil", pues en situaciones extraordinarias, como fue la pandemia, es normal recurrir a "sociedades urgentes" para no demorar la compra de un producto de primera necesidad, como en este caso eran las mascarillas.

En este sentido, ha señalado que lo que hicieron algunas empresas que no se dedicaban a la compra-venta de mascarillas fue adquirir empresas ya constituidas con el fin de no demorarse en los trámites que requiere constituir una nueva empresa, y ha afirmado que se trata de algo legal y regulado.

Muñoz ha considerado que lo que quiere el PP "es manchar el trabajo del Botànic y lo que hace en realidad es poner palos en las ruedas al futuro de la Comunitat Valenciana", por lo que le ha instado a que, "si algo está mal o es irregular, vaya a los tribunales".

El PP no cree en las casualidades

Por su parte, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha asegurado que desde el PP están "comprometidos con la verdad en la contratación de mascarillas" y por eso quieren saber "qué ocurrió con las empresas fantasmas y los pelotazos sanitarios del Gobierno Puig".

A su juicio, no pueden ser una casualidad que aparecieran en el piso de Koldo en Polop (Alicante) dinero, armas y móviles; que testificasen detenidos en una comisaría en Patraix (València); que apareciera involucrado el despacho de abogados del anterior secretario general del PSPV Francesc Romeu; que estuviera la entonces senadora Cristina Moreno en la marisquería con miembros de la trama, y que tras reunirse Koldo con un empresario valenciano se le adjudicasen a la semana obras desde Ferrocarrils de la Generalitat.

"Queremos saberlo todo. Quiénes estaban detrás de esas empresas fantasmas, conocer todo el proceso de adjudicaciones en la etapa de Puig y por eso hay constituida una comisión de investigación sobre los entes fantasmas", ha defendido.

También quiere conocer, según ha dicho, "si aquellas empresas que se lucraron lo hicieron correctamente o no"; si se distribuyeron mascarillas que no servían a sabiendas, y si es cierto que 82 millones fueron contratados por el gobierno de Puig verbalmente, sin que mediase documento, tal y como señala la Sindicatura.

Compromís y Vox también piden investigar

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, se ha mostrado partidario de que si hay alguna irregularidad se investigue y se llegue hasta el final, pero ha reprochado al PP que tenga tanta diligencia con unos y tan poca con los suyos.

El síndic de Vox, José María Llanos, también se ha mostrado de acuerdo con que se investigue "cualquier irregularidad en que se sospeche de las contrataciones por parte de las administraciones públicas", y ha considerado que "otorgar 11 millones a una empresa fantasma" le parece sospechoso.

La postura del Consell

Por su parte, la portavoz del Consell, Ruth Merino, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que van a llegar "hasta al final" sobre cualquier irregularidad que se haya podido producir en las contrataciones sanitarias del anterior Ejecutivo durante la pandemia y a tomar "las medidas oportunas".

"Hay cosas que no son de recibo, no se puede proporcionar a los médicos unas mascarillas que no son para uso médico y no se puede utilizar el dinero de todos los valencianos para adquirir bienes, por muy necesarios que sean, con empresas que a lo mejor no eran de fiar", ha afirmado Merino.