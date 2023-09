El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia renuncia a la dedicación exclusiva tras la denuncia del PSPV

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas, ha renunciado a la dedicación exclusiva como concejal, según ha anunciado este martes antes del inicio del pleno municipal.

La renuncia de Badenas llega después de que el grupo socialista anunciara una denuncia ante la Agencia Valencia Antifraude para que investigue el posible uso fraudulento de los recursos públicos por parte de la alcaldesa, María José Catalá (PP), al conceder el sueldo máximo a todos los concejales de Vox.

Según ha sostenido Badenas, "el grupo municipal Vox no se vende por unos euros" y ha explicado que comparecerá este martes ante el secretario del consistorio para pedir su dedicación a tiempo parcial.

"El grupo municipal Vox es un grupo libre, que toma sus decisiones en función del interés de la ciudad de Valencia y de los valencianos", ha defendido y ha asegurado que los miembros de su grupo tiene su vida "perfectamente planificada" y "no necesitan vivir de sueldos políticos".

Ha criticado "las insidias y manifestaciones que hacen los miembros de Compromís y del PSPV que en la vida civil no son nadie; no se corresponde con Vox".

"Yo no soy político", ha asegurado y ha recordado que el concejal Pepe Gosálbez, con una importante trayectoria profesional, ya pidió su dedicación a tiempo parcial "hace tiempo" y no ha descartado que lo hagan otros miembros de Vox. "Que se queden con la dedicación exclusiva los que no tienen más remedio que los sueldos políticos para vivir", ha concluido.

Preguntado por este asunto, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, ha asegurado antes del pleno que "no interpretan" decisiones políticas de cada grupo y que "están en su derecho", además de asegurar que están estudiando si ofrecerán la dedicación exclusiva a otros miembros del consistorio.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, ha señalado que al conocer la denuncia del PSPV a Vox "le han entrado los temores", porque está "bien fundamentada".

Ha defendido que se hizo "un reparto ilegal e injusto -de las dedicaciones exclusivas- con el resto de la corporación" y ha recordado que la resolución está firmada por la alcaldesa, María José Catalá, y tendrá que dar "explicaciones en público y judicialmente de porqué tomó una decisión que es ilegal, injusta y atentaba contra los derechos la oposición".