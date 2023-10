À Punt estrena temporada con Ximo Rovira como rostro del magazín de tarde

À Punt comienza nueva etapa con la presentación de la nueva campaña promocional de la cadena que con el lema "Som de casa" quiere acercar la televisión pública a todos los espectadores por ofrecer los mejores contenidos de proximidad.

Sin duda, una de las estrellas de esta nueva etapa es el conocido presentador Ximo Rovira que, junto a Gema Payà, será el rostro de las tardes con el magazín, "Som de casa".

La televisión autonómica comienza el próximo 9 d' Octubre una campaña de promoción eon el lema "Som a casa" en la que, además de la incorporación de Ximo Rovira, destacará otros rostros conocidos de la cadena como la periodista Marta Ventura, presentadora de l’Informatiu NTC Migdia, Òscar Tramoyeres, presentador del concurso "Atrapa’m si pots" y Àlex Blanquer, presentadora del espacio de humor "Tàp Zàping" de los jueves por la noche.

El magazín "Som de Casa" empezará el 9 de octubre y se emitirá a las 16:45 horas cada tarde de lunes a viernes hasta las 19:00 horas. Apuesta por la proximidad

desde diferentes puntos abriendo las puertas a la actualidad, pero desde una vertiente valenciana. Su plató representa unas puertas de colores por las cuales pasarán muchas cosas sorprendentes, emotivas, vivenciales, entretenidas y, sobre todo, "de la gente de aquí, de casa", explican desde À Punt.

Arturo Orrico, productor ejecutivo del programa, ha detallado las líneas generales del magacín, “un formato que funciona con mucho de éxito en la televisión gallega llamado Quen anda aí?.

El director general À Punt, Alfred Costa, ha destacado que se han apostado por recuperar un presentador veterano en la cadena, muy profesional, como Ximo Rovira,

que es de la casa y muy querido por la audiencia, que dirigirá un formato innovador para "fidelizar a los que ya nos ven y para convencer los que todavía no nos tienen en su menú de la tarde".

[[H2:L’Alqueria Blanca]]

L’Alqueria Blanca vuelve los domingos a partir del 15 de octubre. Después de la muerte de Don Joaquim con la que acabó la temporada, los espectadoras se quedaron con ganas de saber que pasa con la boda de Marta y Daniel, Fèlix y el despido de Nuria, Xavi y su vuelta al mundo de la pelota, y si habrá algún romance con Isabel, la maestra.

Nacho Ruipérez, director de L’Alqueria Blanca, ha mostrado su agradecimiento por las continuas muestras de afecto de los espectadores.

"Cada vez que nos llegan los guiones de una nueva temporada me da una subida de euforia importante porque ya me siendo parte de esta familia, hasta el punto de no poder imaginar la vida sin Raquel, Tonet, Empar, Siento, el Tio Pep, Dora... y tantos otros personajes que nos dan risa y que nos conmueven con sus historias".

Esta nueva temporada llegan personajes nuevos y también algunas sorpresas muy sabrosas que se irán descubriendo a lo largo de los próximos capítulos. "En el terreno personal, he tenido el enorme privilegio de homenajear una de mis películas preferidas (el título de la cual eludiré para no hacer spoiler). Y, en el profesional, he podido repetir temporada compartiendo rodaje con la mayoría del equipo que rodó el anterior, y esto es muy edificante. En fin, se puede pedir más? Sí, que L'Alqueria nos acompañe durante muchos años más".

Además, el próximo domingo 15 de octubre la temporada que hace 16 de L’Alqueria Blanca estrenará una sintonía renovada con la voz de Carme Juan y el músico Pep Gimeno, Botifarra.