Cumbre mediterránea para exigir al Ministerio el fin de los recortes del Tajo-Segura

Frente común de las comunidades mediterráneas para exigir el fin de los recortes del trasvase Tajo-Segura. Los líderes en el ámbito del Agua de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía trabajan ya en un documento conjunto en el que se presentarán alegaciones de las reglas de explotación del travase, que se elevará al Ministerio para dejar claro que se trata de una infraestructura "imprescindible e irrenunciable" para las tres administraciones. Así se ha puesto de manifiesto en el foro "El Agua, optimización de un bien en extinción" organizado por LA RAZÓN y que ha contado con la participación de las consejeras de Agua y Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas; de la Región de Murcia, Sara Rubira; y el alcalde del Puerto de Santa María, Germán Beardo.

De forma consensuada, ha asegurado Pradas, se está trabajando para hacer llegar al Gobierno un documento conjunto de cara a la elaboración de las nuevas normas que fijarán la forma en la que se han de producir los trasvases y distribución del agua. Pese a ello, también se pretende trasladar al Ministerio de Transición Ecológica “la decepción y desconcierto por el mecanismo finalmente elegido, ignorando la propuesta inicialmente aceptada de crear un grupo de trabajo técnico conjunto y colaborativo”.

“Consideramos necesario un foro de trabajo técnico conjunto para que pueda tener lugar un debate real y reiteramos nuestro ofrecimiento para el desarrollo conjunto y colaboración en las necesarias tareas técnicas, aportando la experiencia, procesos, metodologías y herramientas que ya se tienen desarrolladas”, ha destacado la consellera. Salomé Pradas teme que el Gobierno “prepare un decretazo sin consenso tras romper el diálogo”.

En el informe que se ultima, las respectivas direcciones generales de Agua de la Generalitat, el Gobierno de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía abogan por un gran pacto en materia hídrica como ha tenido lugar en anteriores ocasiones y que tenga en cuenta que hablamos de un dominio público hidráulico de todos los españoles y del que no puede adueñarse una comunidad.

Sara Rubira (i), Salomé Pradas (c) y Francisco Marhuenda, tras el Foro del Agua La Razón

Defender el Levante

Todo ello con el objetivo de “defender los intereses del Levante y garantizar el mantenimiento de los aportes del Trasvase, necesarios para asegurar el abastecimiento a los hogares y el riego de los cultivos”, explicó la consejera murciana,Sara Rubira.

“Trabajamos en una propuesta que nazca fruto del consenso, y eso es lo que esperamos por parte del Gobierno de España. Una revisión pactada con todas las partes y en la que se impongan los criterios técnicos y objetivos, lejos del habitual sectarismo hídrico que estamos sufriendo los últimos años”, aseguró Rubira.

El documento, para el que hay de plazo hasta el próximo 2 de mayo, detallará la necesidad de un acuerdo para establecer los criterios en los que se basarán los cálculos para determinar las cantidades de agua a enviar.

La consejera remarcó que “los caudales ecológicos del Tajo aprobado por el Gobierno de España ya ignoraron los criterios técnicos, y en la demanda planteada por el Gobierno regional ante el Tribunal Supremo se detalló que el Ministerio no ha acreditado por qué se fijaron esas cantidades y no otras”. “Una demanda, que, por cierto, no está resuelta por el momento”, recordó Rubira.

Pacto Nacional del Agua

La consejera de la Región de Murcia aprovechó su participación en el foro para reclamar una política hídrica basada en un Pacto Nacional del Agua. “El Gobierno de España no puede delegar sus competencias en las confederaciones hidrográficas, hay que asumir que el agua es de todos los españoles y dejar de generar reinos de taifas. Necesitamos una política de Estado en materia de agua basada en la solidaridad entre territorios y en la que se planifiquen las infraestructuras necesarias para acabar con las desigualdades en materia de agua”, explicó Rubira.

Por su parte, la consellera Pradas recordó que la Comunitat Valenciana es una referencia absoluta en la gestión del agua porque “reciclamos el 40 % del agua de toda España ennuestras 480 plantas de tratamiento, de la que el 80 % se utiliza de nuevo para regar nuestros campos, de los cuales, el 78 % tienen sistemas eficientes como el goteo”, ha concluido.

El Foro del agua también contó con la participación de representantes de Agbar, Facsa, Global Omnium y Genaq, quienes apoyaron las iniciativas impulsadas por los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía.