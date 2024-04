El Roig Arena prevé estar acabado al final del primer semestre de 2025

El Roig Arena, el pabellón multiusos que impulsa el empresario Juan Roig en València, prevé estar acabado al finalizar el primer semestre de 2025, según anunció este miércoles su director general Víctor Sendra.

"De plazos, ahora mismo, seguimos trabajando en terminarlo todo en el primer semestre del 2025 y tenerlo todo listo para que esté terminada la obra y poder rodarla para lo que va a venir", apuntó Sendra tras la visita a la obra de la alcaldesa de València María José Catalá.

La última previsión que se había ofrecido era poder acabar la obra a finales de 2024 pero fuentes de la instalación explicaron que debido a su enorme volumen y a todos los procesos posteriores, ahora creen que estará acabada entre la primavera y el verano de 2025.

El pabellón, con un presupuesto de 280 millones que aporta íntegramente Roig, se levanta en una parcela municipal mediante una concesión que inicialmente es de 50 años.

"Es un proyecto muy importe no solo por el legado que esté construyendo Juan Roig sino porque la ciudad, a nivel nacional e internacional, va a tener un gran recinto que nos tiene que posicionado. Agradecemos la visita y el interés y ahora tenemos un año por delante para hacer todo lo que queremos hacer y lanzar este proyecto que nos haga mucho más visibles", destacó.

Catalá pide aprovechar el Roig Arena e impulsar un distrito deportivo en Quatre Carreres

Por su parte, María José Catalá, pidió aprovechar la inversión que supone el Roig Arena, el pabellón que el empresario Juan Roig impulsa en una parcela municipal, para hacer de Quatre Carreres un distrito deportivo de referencia.

"La ciudad debe reflexionar y aprovechar esta inversión de 280 millones de euros que hace Juan Roig para constituir una nueva centralidad, en Quatre Carreres, lo que podía ser un nuevo distrito deportivo. Hemos de reflexionar sobre esta manzana, los usos y la centralidad deportiva de esta zona de la ciudad", explicó en declaraciones a los medios tras visitar las obras de la instalación.

"Con el Roig Arena vamos a llegar a un nivel de oferta deportiva y de entretenimiento que nos sitúa al mismo nivel que el Palau Sant Jordi (de Barcelona) o que el WiZink de Madrid y a nivel internacional que de tantas otras de primer nivel. Que tengamos una instalación con capacidad para veinte mil personas en entretenimiento y para quince mil seiscientas en acontecimientos deportivos es una muy buena noticia para la ciudad", afirmó.

Catalá anunció un acuerdo para que el Valencia Basket siga vinculado a la Fonteta y también explicó que desde el equipo de Roig se les ha trasladado que el parking en altura que construyen entre ambas instalaciones y que tendrá capacidad para unas mil plazas "se abrirá en septiembre de este año aunque la obra continuará durante 2025".

"En temas de movilidad hemos trabajado también en la peatonalización de la calle Ángel de Villena, necesaria para esta nueva zona, que le dé más amabilidad", apuntó. Catalá confirmó que el trazado de la futuro L12 de Metro Valencia se hará por la avenida Hermanos Maristas y no por la paralela Antonio Ferrandis.

"El objetivo es dotar del mejor transporte público a una zona de la ciudad que en los próximos diez años va a sufrir una transformación clara, con una punta de lanza como es esta inversión de 280 millones", señaló.

"Es una suerte contar con valencianos que apuestan por su ciudad y que la quieren ubicar a nivel internacional y nacional en la primera división. Estamos agradecidos y estamos intentando los dos equipos para trabajar conjuntamente para que València sea lo que es su vocación natural, de liderazgo y de ser punta de lanza a nivel nacional", aseguró.

Catalá dijo que quiere una ciudad "líder" y que albergue los mejores eventos en las mejores instalaciones y ser una ciudad "que se posiciona de manera muy clara como una de las mejores ciudades de Europa para la práctica del deporte y del entretenimiento".

La alcaldesa no quiso hablar de la situación del Nou Mestalla, el estadio del Valencia. "Es difícil encontrar una inversión privada de 280 millones en una ciudad en este momento, por respeto a esta inversión me vas a permitir que me ciña al Roig Arena", contestó al ser preguntada.