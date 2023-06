Los socialistas dejan a Compromís fuera de la Mesa de Les Corts

De socios de Gobierno, a enemigos. El PSPV ha informado hoy de que no cederá a Compromís ninguno de sus puestos en la Mesa de les Corts, en la que a los socialistas les corresponden, por número de votos, dos asientos, y al PP tres, de los cuales uno será Vox, el de la Presidencia.

Pero el PSPV ha comunicado hoy que no quiere participar en el juego. En palabras del diputado socialista, y conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España, no van a "blanquear el pacto de PP y Vox" y a "darle normalidad a algo que no es normal, que es incorporar y a abrazar la extrema derecha".

La diputada socialista María José Salvador ha recordado que el día que se constituyan Les Corts se elegirá la presidencia en una votación que requiere mayoría absoluta en primera vuelta y simple en segunda; tras lo que se votarán las dos vicepresidencias (la primera será para el más votado y la segunda para el menos) y luego se votarán las secretarías de la misma forma.

Ha destacado que en la legislatura que acaba de terminar Vox no tenía representación en la Mesa y ha explicado que "no van a entrar en ese marco del PP de que estén todos" los grupos en el órgano de gobierno de la Cámara.

Salvador ha defendido que a los socialistas les corresponde la vicepresidencia segunda y la secretaría segunda en función de los escaños obtenidos, y a la pregunta de que entonces Compromís no tendrá representación en la Mesa de Les Corts, la diputada socialista ha insistido en que van "a cumplir el reglamento".

Error antidemocrático

La noticia ha sentado como un jarro de agua fría en la formación de Compromís, que ha calificado de "error antidemocrático" que el PSPV le excluya de la Mesa de Les Corts Valencianes y que supone ser el único grupo excluido del órgano de gobierno de la cámara.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que sería "un gran error que los socialistas fulminaran el espíritu del Botànic solo por tener una silla más", ha manifestado Baldoví, para añadir que sería contrario a los principios democráticos por excluir "al tercer grupo de la cámara y a más de 350.000 valencianos y valencianas que representa".

Compromís, recuerda su portavoz, "siempre ha trabajado" por garantizar la pluralidad de las fuerzas progresistas "como ha demostrado en los últimos años y en las negociaciones de los ayuntamientos", en cambio ahora el PSPV "busca fulminar el espíritu del Botànic solo para tener una silla más".

La coalición presentará una candidatura para estar presente en la Mesa de Les Corts y espera que el PSPV "reflexione y rectifique" su decisión.

Baldoví considera que, ante la presidencia de Vox de Les Corts y la mayoría del PP, dos grupos de la oposición "podrían hacer un mejor control" en la Mesa, y "nadie entendería" que este órgano esté representado por el PP, Vox y PSPV, y el único grupo "vetado" sea Compromís.

Ha asegurado que no formar parte de la Mesa no afectaría a su trabajo de oposición, ya que, ante "el peor gobierno", Compromís trabajará "sin descanso" para hacer una oposición "firme, contundente y útil a los valencianos".