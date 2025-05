El talón de Aquiles de Vox

El ecuador de una legislatura que ya supera en excepcionalidades a la del covid está a punto de cumplirse. Mientras el foco mediático sigue puesto en la gestión de la dana que asoló Valencia, la marcha política continúa en el resto de municipios.

Y en esta rutina en lo que ya nada parece llamar la atención, ha irrumpido la salida en poco más de una semana de cuatro concejales de Vox en Torrent, Náquera y Almassora. Las frases que se han escuchado para anunciar su decisión dejan claros los motivos. «Hoy no me retiro, hoy me libero», dijo el vicealcalde de Torrent, Guillermo Alonso del Real, durante el pleno ordinario en el que oficializó que pasaba al grupo de no adscritos.

La justificación de la concejala de Náquera, Marta Izquierdo, tampoco deja lugar a la interpretación. Habló de autoritarismo, de que la toma de decisiones pasa siempre por Madrid, aunque esto suponga no cumplir el programa electoral. Y fue más allá, algunas decisiones «no siempre se ajustan a la legalidad vigente».

Mención aparte merece el episodio protagonizado por Juanma Badenas y Cecilia Herrero en el Ayuntamiento de Valencia. Salieron de Vox, fueron expedientados, dejaron colgando de un hilo la gobernabilidad de Valencia y volvieron a ser readmitidos casi como si nada hubiera pasado, pero con una investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción.

La política desafía en demasiadas ocasiones a la lógica y mientras Vox hace aguas en el ámbito municipal-se han producido dos renuncias más Bétera y Serra por motivos personales- el partido de Santiago Abascal se ha hecho fuerte en el ámbito autonómico.

Su apoyo ya incuestionable a los Presupuestos autonómicos le ha dado un poder que no llegó a tener ni siquiera cuando estaba dentro del Consell.

La vía municipal y la autonómica caminan, en esta ocasión por caminos totalmente contrarios. Lo que está por ver es qué precio pagarán por estos episodios cuando los ciudadanos vuelvan a meter su voto en las urnas.