Tragedia en Alzira: un policía retirado mata a su exmujer y se suicida tras atrincherarse

Tragedia en la localidad valenciana de Alzira. A mediodía de hoy se conocía la noticia de que un hombre se había atrincherado en una vivienda de esta localidad, armado, y con un número de rehenes indeterminado. Poco a poco se iban conociendo más detalles. El hombre era un policía retirado, y una de las personas retenidas, su exmujer. El final de la historia ha sido el más fatídico posible. La Policía Nacional ha hallado los cadáveres de la mujer de 58 años y su exmarido, de unos 70, después de haber intenado negociar con él para que pusiera fin al secuestro de los rehenes.

El suceso se ha iniciado sobre las 11 de la mañana cuando la pareja del policía jubilado, una mujer de 58 años con dos hijos de una relación anterior, acudió a la casa para recoger ropa junto a uno de sus hijos, un varón de 27 años. Nada más entrar en el domicicio se ha producido una fuerte discusión, y el hijo ha salido de la vivienda para avisar a la Policía. Poco después, cuando han llegado las primeras patrullas, los agentes ya no han podido entrar.

A continuación, los agentes han procedido al acordonamiento de la zona, y han dado inicio al protocolo de negociación. Sobre las cinco de la tarde, la Policía ha permitido a varios familiares del policía jubilado y su pareja para que avanzaran hasta el siguiente control policial, donde se encontraba el negociador, quien ha hablado con ellos para tratar de tranquilizar al hombre atrincherado y planificar la actuación policial, ya que en ese momento no sabían que el policía jubilado había matado a su pareja.

Según informa Las Provincias, el hombre atrincherado y propietario de la casa, Bartolo Bort, es un agente jubilado de la Policía Autonómica, tiene unos 70 años y ha realizado, al parecer, varios disparos sobre las 13 horas, aunque la Policía no ha informado de ningún herido en este suceso.

Los familiares se han sorprendido cuando han sido informados de los violentos hechos, ya que la pareja se estaba separando pero no había denuncias previas de maltrato. La mujer asesinada tenía dos hijos, de 27 y 34 años, que esperaban el desenlace en el exterior de la vivienda junto al resto de familiares, vecinos, periodistas y curiosos. Ángeles, hermana de la víctima, ha manifestado: «Esto es lo ves en la tele y nunca crees que te pueda pasar a ti», ha señalado con el rostro cariacontecido. La mujer ha explicado que la pareja se había separado "sin problemas" ni "amenazas previas", por lo que no se esperaba "nada similar". Estuvieron casados durante doce años y no tiene constancia de que hubiese algún tipo de agresión.