Las «no» vacaciones de Mazón por la reconstrucción

En los últimos tiempos han existido muchas voces que auguraban que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no se mantendría al frente del Consell este verano. Es más, muchos pensaban que en este mes de agosto habría ya otro presidente en el Palau de la Generalitat. Nada más lejos de la realidad. Mazón sigue como presidente en el año más difícil desde que accedió al cargo en 2023. La razón es obvia: la terrible dana del pasado mes de octubre ha cuestionado el liderazgo del presidente, sobre todo por las incógnitas que aún asoman sobre dónde estuvo y qué hizo esa fatídica tarde de la tragedia más importante que ha asolado a la Comunitat Valenciana.

Pero Mazón ha resistido todos estos meses, incluso con manifestaciones mensuales de los afectados que han pedido su dimisión y que para el próximo día 29 de agosto han convocado, de nuevo, otra protesta con la que regresan a Valencia (la de hace apenas unos días se celebró en Catarroja, en plena zona cero).

Mazón lleva semanas -e, incluso meses- asegurando que está centrado en la reconstrucción tras la barrancada. Por eso, este verano será atípico. El presidente no suele tomar muchos días de descanso y este año aún serán algunos menos. Incluso, y pese a estar de vacaciones, mantendrá su agenda pública y continuará asistiendo a actos. Así, al menos, lo ha podido constatar LA RAZÓN, que ha sabido que el presidente de la Generalitat apenas tendrá unas jornadas de descanso este mes de agosto -en la semana del 18 al 24- y que seguirá manteniendo su agenda pesa a ser días de poca actividad.

Prueba de ellos han sido estos primeros días de agosto con una agenda que, por ejemplo, le llevó este pasado lunes a visitar la nueva unidad de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil del Hospital de Elche. Además, el martes presidió el último pleno del Consell antes de que llegue septiembre, después pasó a recibir la tradicional alfábega de las fiestas de agosto de la localidad valenciana de Bétera y por la tarde se reunió con el el presidente del Centro Ami de la Comunitat Valenciana en México, Juan Navajas Contreras. Un martes de agosto más propio de un mes no vacacional. Incluso el miércoles mantuvo un encuentro con el presidente de los autónomos valencianos. Y, además, fuentes de su entorno señalan que la próxima semana presidirá un acto muy importante relacionado con la reconstrucción.

Y es parece que la actualidad ha dotado al presidente de cierto oxígeno en los últimos tiempos. Los casos de corrupción aparejados presuntamente al PSOE, con Koldo García, el valenciano José Luis Ábalos y Santos Cerdán a la cabeza, y la polémica sobre la titulación del ya ex alto comisionado para la reconstrucción tras la dana del Gobierno central, el valenciano José María Ángel, ha hecho que el presidente haya visto opacadas las críticas por su gestión en la riada y le haya permitido reivindicar en más de una ocasión que él está centrado en la reconstrucción mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha abandonado a los valencianos», como ha dicho en reiteradas ocasiones. Incluso se ha hablado de su supuesta reelección como candidato a la Generalitat en las elecciones de 2027. Mazón ni confirma ni desmiente un supuesta candidatura. Es más, este mismo lunes insistió en que él se presenta «a la reconstrucción cada día». «No tengo otro, el de la reconstrucción» tras la dana. «Yo estoy en esto y no estoy en otra cosa. Y los demás cantares para los que cantan desafinando», dijo ante los periodistas. Y, aunque con escasas vacaciones y manteniendo su agenda, el presidente del Consell vive un agosto tranquilo a la espera del nuevo curso.